El Suprem rectifica i tornarà a decidir sobre els indults del procés

El canvi de composició de la secció de la Sala Tercera del Tribunal Suprem encarregada de revisar els indults del procés concedits pel Govern de Pedro Sánchez ha estat determinant. Per la mateixa exigua minoria que al gener, però en sentit diametralment oposat, va revocar ahir la seva decisió i manté viu el contenciós obert en relació amb la mesura de gràcia per pronunciar-se sobre ella de manera definitiva, va informar l’alt tribunal. La substitució d’Ángeles Huet -que va deixar la Secció Cinquena per passar a la Sala d’Admissió- per Inés Huerta ha estat determinant a l’hora de canviar la sensibilitat majoritària del tribunal. En canvi, el relleu viscut en la presidència per la jubilació de Segundo Menéndez i la seva substitució per Octavio Herrero no ha tingut conseqüències.

Al gener una majoria de tres magistrats davant de dos va declarar la falta de legitimació dels recurrents per impugnar els indults, decisió que rebutjava els recursos presentats i evitava entrar en el fons de les mesures de gràcia. Ara, amb la mateixa proporció de suports, però en sentit contrari, s’ha declarat que no es pot concloure aquesta manca de legitimació dels recurrents fins a resoldre el fons de l’assumpte, fins a dictar la sentència preceptiva. En aquest sentit, fonts de l’alt tribunal veuen factible que, malgrat el cop patit ara, el Tribunal Suprem acabi avalant les mesures de gràcia concedides als líders independentistes, ja que el principal motiu de discrepància entre els que defensen una posició i una altra és que la falta de legitimació només es pot declarar per rebutjar els recursos sense estudiar-los si no hi ha cap dubte sobre ella, com ha succeït amb la de l’entitat Pro Patrimonium Sijena i Jerusalem, la impugnació de la qual s’ha rebutjat per unanimitat. El Govern central, que va conèixer la decisió del Suprem poc abans de comparèixer la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va defensar la «legalitat de les actuacions» de l’executiu, i va fer bandera de l’argument que fa un any va fer servir el Gabinet: la «utilitat» dels indults «en nom de la convivència» i de la recuperació de la «normalitat» a Catalunya. Cosa que és «innegable», va esgrimir, perquè la situació a la comunitat no és ni comparable a la del 2017 o 2019. Descens dels delictes d’odi Rodríguez va recordar que, segons estableix la memòria de la Fiscalia, el nombre de delictes d’odi a Catalunya ha baixat un 62%. El Govern se sent «molt satisfet» pel fet que el clima a Catalunya s’hagi destensat gràcies a la seva aposta pel diàleg: «Un dels grans problemes que tenia el país era aquest i ja no ho és». Fonts de l’executiu van treure importància a la decisió i van recordar que el Tribunal Suprem encara no ha entrat al fons de l’assumpte, ja que només ha legitimat les parts perquè puguin exercir el seu dret al recurs, així que creuen que és un tràmit inicial, informa Juanma Romero.