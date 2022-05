Vox, Ciutadans i PPC han anunciat que portaran la nova llei del català a l'escola al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). La llei s'havia de votar divendres al ple però amb el moviment d'aquests dos grups queden paralitzats tots els tràmits a l'espera que el CGE emeti un dictamen. L'òrgan té set dies hàbils per dictaminar sobre el text. El president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciat la decisió en roda de premsa i ha explicat que, al seu parer, la llei proposada per PSC, ERC, Junts i comuns és "un assalt a la legalitat i una vulneració dels drets i les llibertats dels ciutadans". Per la seva banda, fonts de Cs i PPC han confirmat que tenen previst dur-la al CGE, també.

Per tal que el CGE pugui estudiar i emetre dictamen sobre una norma calen com a mínim dos grups parlamentaris, de manera que amb Vox i Cs ja és suficient per tal de paralitzar l'aprovació de la llei a l'espera del dictamen. El PPC, per la seva banda, no es comptabilitza a l'hora de portar iniciatives al CGE ja que no té el número de diputats suficient per formar un grup parlamentari.

En roda de premsa, Garriga ha assegurat que la norma és "un assalt a la legalitat". El líder del partit d'extrema dreta també ha reconegut que en ocasions anteriors el seu grup havia rebutjat recórrer al CGE perquè consideren que "s'ha de tancar" perquè fa "funcions duplicades a l'administració central". De totes maneres, ha subratllat que es tracta "d'un moment urgent" i que aquesta és "l'única sortida per paralitzar" els tràmits.

D'altra banda, ha aprofitat per carregar contra el PSC i especialment contra el seu líder, Salvador Illa, a qui ha acusat de "trair obertament els valors de tots els seus votants". "S'ha entregat 'de facto' al separatisme i ha renunciat al títol de líder de l'oposició", ha denunciat.

Paralització de l'aprovació de la llei

Just aquest dimecres PSC, ERC, Junts i els comuns han votat al ple a favor de tramitar la nova llei per lectura única. Això feia possible que, al cap de 48 hores –és a dir, aquest mateix divendres-, es pogués votar l'aprovació definitiva de la nova norma.

Amb la decisió de Vox, Cs i PPC de portar la llei al Consell de Garanties Estatutàries es paralitza la tramitació de la norma, ja que ara s'està a l'espera que l'òrgan dictamini si el text s'adequa a la Constitució i a l'Estatut d'autonomia. El CGE té set dies hàbils per emetre dictamen sobre la llei.

Aquest dimarts a la tarda socialistes, ERC, JxCat i comuns van arribar a un acord per tancar un text legal que blindés la immersió lingüística a les escoles després de l'ordre del TSJC de fer el 25% de les assignatures en castellà. Concretament, la llei recull que el català és l'idioma vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu i el d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut, mentre que el castellà serà la llengua curricular i s'utilitzarà en els termes que fixin els projectes lingüístics.