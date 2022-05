Sanció de 6.000 euros per confondre dos fèretres a l’aeroport del Prat

«Denunciïn, si us plau! Nosaltres ho hem aconseguit», clama Nidal Arbouch, amb una sentència a la mà. Fa cinc anys de la humiliació que va viure la família quan el magatzem de Swissport a l’Aeroport del Prat de Barcelona va confondre el fèretre de la seva germana morta amb el d’una dona. «Estic convençuda que no som gaires afectats, però la gent prefereix callar i girar full abans que denunciar-ho», sentencia la dona. Ella ha aconseguit una indemnització de 6.000 euros. Els diners, diu, els invertiran en la lluita contra el càncer, la malaltia que es va emportar massa d’hora la seva germana. Els responsables del magatzem de Swissport es van confondre en carregar els cossos i van enviar el cadàver de la seva germana a Nador, substituint-lo pel d’una dona anomenada Fattouch El Karimi, que és el que va arribar a Tànger, el lloc on la seva germana va escollir ser enterrada poc abans de morir per un càncer gàstric.