Interior aparta la cap dels serveis jurídics dels Mossos d’Esquadra

La Conselleria d’Interior de la Generalitat ha nomenat cap del servei jurídic dels Mossos d’Esquadra l’exmembre del Consell de Garanties Estatutàries Àlex Bas, en substitució de Mari Pau Martí. La lletrada va coordinar l’estratègia de defensa del major Josep Lluís Trapero i de la intendenta Teresa Laplana. Durant aquests intensos i durs dos anys va formar un equip personal i professional sòlid amb l’advocada Olga Tubau i el comissari Ferran López que va aconseguir una sentència d’absolució.

Segons La Vanguardia, Martí estava considerada a Interior i en els Mossos com una persona de l’absoluta confiança de Trapero. Diverses veus han contextualitzat la decisió de prescindir de la lletrada per tractar-se de l’últim càrrec del cercle del major que Interior havia mantingut.

La lletrada s’havia convertit en un «obstacle» en les noves directrius dissenyades per Interior en tot el que fa referència a la defensa jurídica dels policies. Una nova política que va culminar amb un enfrontament entre els lletrats de la casa i els responsables d’Interior després que fossin obligats a retirar acusacions en processos judicials contra manifestants imputats per agressions a mossos.

Fins a l’últim dia, Martí va defensar el model que sempre havia tingut Interior que els Mossos fossin a judici amb lletrats de la conselleria. Una màxima que el mateix Trapero va fer seva en la seva època al capdavant de la policia i que va intentar aplicar fins i tot en el seu propi procés, encara que finalment, per la complexitat de la causa, el mateix departament va pagar els serveis d’Olga Tubau, que va treballar coordinada per Martí.

Fons d’Interior van assegurar que no han «apartat» Martí, sinó que fa dos mesos van convocar un concurs per a la plaça -atès que hi havia una sentència judicial que obligava a convocar la plaça- i que en el procés de selecció ha sortit elegit Àlex Bas pel nivell del seu currículum.