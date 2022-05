L’Audiència de Barcelona avala que Shakira vagi a judici per frau fiscal

La cantant colombiana Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) anirà finalment a judici per presumptament haver defraudat a l’Agència Tributària 14,5 milions d’euros entre els anys 2012 i 2014. El tribunal de la Secció 10 de l’Audiència de Barcelona ha avalat la decisió del jutge instructor d’Esplugues de Llobregat que donava per finalitzada la recerca i que va concloure que existien «indicis suficients» per continuar el procés per la comissió de delictes contra la Hisenda Pública. Els magistrats han desestimat ara el recurs presentat per la defensa de l’artista, una oportunitat d’or que tenia per a poder deslliurar-se de l’acusació.

A partir d’aquest moment, el rellotge torna a entrar en joc. La fiscalia haurà de presentar el seu escrit d’acusació, igual que l’Advocacia de l’Estat, que representa els interessos d’Hisenda. Després, l’assumpte passarà a la defensa, que plantejarà els seus arguments per a aconseguir una absolució. En aquesta mena d’assumptes, és molt possible que abans que es celebri el judici (o fins i tot minuts abans que comenci) s’intenti arribar a un acord perquè es dicti una sentència de conformitat, que reduiria considerablement la pena. El problema és que la multa que es podria imposar a Shakira seria elevada. Una dada al seu favor: ja ha dipositat l’import del deute amb Hisenda, és a dir els 14,5 milions i ha regularitzat la seva situació.