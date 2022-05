Catalunya eleva a nou els infectats per la verola del mico

La Conselleria de Salut va detectar ahir cinc casos més de verola del mico a Catalunya. L’anunci va arribar un dia després que es donessin a conèixer els primers quatre diagnòstics d’aquesta malaltia a l’autonomia. En total, segons les autoritats sanitàries, dels nou casos confirmats a Catalunya, set tenen alguna relació amb altres pacients infectats a la resta d’Espanya. Dos més segueixen pendents d’investigació per aclarir la cadena de transmissió. A tot Espanya ja hi ha 98 casos de verola del mico i la Comunitat de Madrid és el territori amb més contagis: 66 confirmats i 36 sospitosos, segons xifres d’ahir de la Conselleria de Sanitat.

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va explicar que cal estar «en alerta» per la verola del mico «però no alarmats», perquè els casos són pocs i la malaltia generalment no és greu. Va afegir que, amb tota probabilitat, sortiran més casos.