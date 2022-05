La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha apostat per "actualitzar els protocols" davant els casos de matrimonis forçats, amb la qual cosa, diu, el Govern fa mesos que treballa.

En una entrevista per a 'Catalunya Informació', recollida per Europa Press aquest dissabte, Verge ha reflexionat sobre la "complexitat" d'aquests casos, ja que impliquen un enfrontament de les víctimes contra les seves famílies.

Ha apostat per treballar coordinadament amb els departaments de la Generalitat perquè tots els protocols incloguin "actuacions àgils i coordinades" i serveis que s'adaptin a les necessitats de les dones.

Ha assegurat que, en el seu primer any com a titular d'una Conselleria que no existia anteriorment, s'ha demostrat "un lideratge indiscutible i capacitat de coordinació" per erradicar el conjunt de les violències masclistes.

D'altra banda, ha afirmat que a partir de la tardor vinent hi haurà una "atenció especialitzada" a les víctimes de violències masclistes al telèfon 900900120, en coordinació amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra.

Ha fet una crida especialment adreçada als homes en la lluita contra la violència masclista, perquè considera que tenen una "responsabilitat molt important" a l'hora de deslegitimitzar-les.

NO DONAR "MÉS EXPLICACIONS" EN ELS JUDICIS

A més, considera necessari "millorar els protocols" de prevenció de les violències, tant en els espais d'oci com en seus judicials, en aquest últim cas en relació amb l'acompanyament de les víctimes en els processos judicials.

De fet, ha remarcat la necessitat que les dones no hagin de declarar diverses vegades quan són víctimes de violència i que, "sense haver de donar més explicacions", puguin accedir als serveis i recursos als quals tenen dret.