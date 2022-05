Indults reversibles?

La Secció Cinquena del Contenciós del Tribunal Suprem va acordar aquest dimarts just el contrari que aquesta mateixa havia decidit el mes de gener passat. L’inusual canvi de criteri, sobretot en resoldre un recurs de reposició o súplica, ha disparat les alarmes davant la possibilitat que els indults concedits pel Govern als líders independentistes condemnats per sedició puguin ser anul·lats. Encara falten mesos perquè es pronunciï sobre el fons, mentrestant aquestes són les claus de l’última resolució sobre la mesura de gràcia.

A què es deu aquest canvi?

El fet que el Suprem s’hagi esmenat a si mateix obeeix a les particulars característiques de la Sala Tercera de l’alt tribunal. La Sala del Contenciós es divideix en seccions i cada sis mesos els seus magistrats giren per a formar part de la que s’ocupa de l’admissió d’assumptes. La magistrada Ángeles Huet es va incorporar a aquestajust després de votar al costat dels seus companys al gener la falta de legitimació dels recurrents dels indults per a impugnar-los. En el seu lloc va entrar Inés Huerta, que a l’hora de revisar aquella decisió ha compartit criteri amb els magistrats que fa uns mesos van quedar en minoria, Wenceslao Olea i Fernando Román. També ha canviat el president de la secció, en jubilar-se Segon Menéndez i ser substituït per Octavio Herrero, però aquest reemplaçament no ha afectat el nou criteri, perquè tots dos comparteixen que la falta de legitimació dels recurrents havia de declarar-se ja per a no mantenir viu el contenciós.

Què ha decidit?

Amb la mateixamajoria ajustada de tres vots davant de dos, tot i que en sentit contrari, la Secció Cinquena ha considerat prematur declarar ara la falta de legitimació dels recurrents, excepte en el cas d’un d’ells: l’entitat Pro Patrimonium Sijena i Jerusalem. Per a la resta, la majoria dels magistrats sosté que aquesta qüestió ha de resoldre’s en sentència, quan es dirimeixi sobre el fons de l’assumpte, i no ara per a rebutjar les impugnacions sense estudiar-les.

El nou criteri del tribunal es basa en el moment en el qual han de pronunciar-se sobre la legitimació dels partits per a recórrer, que en aquest cas serà en sentència.

Quant pot trigar a pronunciar-se?

Els terminis del Contenciós no coincideixen amb els penals, que és la jurisdicció a la qual s’està més acostumat. L’admissió a la Sala Tercera és pràcticament automàtica i una vegada corroborades les demandes i decidit que la legitimació dels recurrents es resoldrà en sentència, arriba el moment de decidir sobre les proves que proposin les parts. La decisió definitiva encara trigarà uns mesos.

Tenint en compte l’aturada que suposa el mes d’agost, en el qual la justícia queda pràcticament reduïda a les diligències més urgents i, per tant, és molt probable que no hi hagi sentència fins a la tardor.

Això vol dir que els indults seran anul·lats?

No. Els magistrats de la Secció Cinquena han decidit per una minsa majoria que la legitimació dels recurrents, excepte casos en els quals no es plantegi cap dubte, no pot declarar-se sense entrar en el fons de l’assumpte. Això ni tan sols significa que llavors declararan la legitimació dels diputats de Vox, PP i Cs, així com del qual era delegat del Govern a Catalunya durant el «procés», Enric Millo, sinó que resoldran aquest aspecte en sentència, que és com habitualment decideix el Suprem.

És a dir, que no resulta descabellat pensar que els indults acabaran sent avalats pel Suprem, perquè en sentència es declara la falta de legitimació dels recurrents per a impugnar-los, però després d’estudiar-ne el fons. L’anul·lació de les mesures de gràcia només podrà ser acordada per l’alt tribunal si aprecia falta de motivació i, per tant d’arbitrarietat, en la decisió del Consell de Ministres, la qual cosa en aquest cas sembla poc probable, per l’extensió que presentaven els informes dels nou indultats i la «utilitat» que esgrimeixen els membres de l’Executiu en totes les seves compareixences.

Es podria tornar a indultar-los?

Sí. En l’hipotètic cas que els indults fossin anul·lats pel Suprem, el Govern podria tornar a concedir-los una mesura de gràcia similar tantes vegades com consideri necessari, com ja ha fet en diverses ocasions.