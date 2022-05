Sànchez demana evitar que ERC «robi» alcaldies a JxCat amb pactes «antinatura»

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va cridar ahir a la militància a batre’s «desacomplexadament» perquè ERC «no guanyi la partida en cap municipi» i a impedir que els partits independentistes els «robin» alcaldies amb pactes «antinatura». En la seva intervenció en la segona Convenció Municipalista que JxCat celebra a Reus, Sánchez va advertir que hi ha «molts fronts que s’alineen» per intentar que JxCat no tingui les majories que li corresponen, de manera que a cridat a construir «les aliances necessàries amb les formacions polítiques» de cada municipi amb la finalitat de «governar».

«No podem tornar a veure com en municipis on JxCat era la primera força es queda en l'oposició per pactes antinatura que no ajuden a avançar en el compromís independentista», va lamentar Sànchez. El líder de la formació post-convergent va instar els alcaldables a «comprometre’s» a impedir que els qui diuen formar part del projecte independentista «robin alcaldies» a JxCat amb «majories alienes a la majoria expressada a les urnes», com van fer, va afegir, a Figueres, Sant Cugat o Tàrrega. En aquests municipis, on Jxcat va ser la llista més votada el 2019, ERC va aconseguir l'alcaldia després de pactar el govern amb PSC, la CUP i, en el cas de Figueres, amb Guanyem Figueres. Sànchez va apel·lar a ser «realistes» i a distingir que el principal adversari del seu partit en les municipals és, «paradoxalment», ERC, el seu soci de govern a la Generalitat.