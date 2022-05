Els 25 contractistes de la covid es van repartir 1.783,4 milions

Si bé la irrupció de la pandèmia va ser un cop econòmic sense precedents per a gran part del teixit empresarial, algunes companyies van veure en aquesta crisi una lucrativa oportunitat de negoci i fins i tot van propulsar els seus balanços de modestes facturacions en pugnar com a contractistes amb destacades multinacionals. El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha pogut saber, a través d’una petició al portal de transparència, les 25 empreses que han rebut més fons de la Generalitat des que va irrompre la covid-19 i fins al maig del 2022.

Entre totes les companyies fiscalitzades van signar un total de 11.142 contractes per un import de 1.783,4 milions d’euros. El 43,5% dels fons s’han dedicat a l’adquisició de fàrmacs, un 16,5% a l’adaptació al teletreball –amb especial protagonisme de Telefónica– i un 16% més, a la compra de material sanitari. La resta està vinculada a neteja i desinfecció, lloguer de vehicles, provisió d’energia -amb Nexus i Naturgy al capdavant- i al servei de Correus.

La classificació de contractistes està encapçalada per la farmacèutica Janssen (141,6 milions d’euros), seguida de prop per Telefónica (126,2 milions d’euros) i amb la companyia de productes farmacèutics Gilead Sciences en el tercer lloc (110,8 milions d’euros). I és que 10 de les 25 empreses estan relacionades amb aquest sector, que va ser l’encarregat d’oferir antiretrovirals i immunosupressors -entre altres tipus de medicaments- per atendre els pacients més greus. A tall d’exemple, una infermera consultada que va treballar a l’uci de l’Hospital de Bellvitge assegura que si bé al principi injectaven cloroquina i hidroxicloroquina als malalts -usats per a certs tipus de malària-, a mesura que avançava la pandèmia van començar a dispensar-ne d’altres com tocilizumab i remdesivir. Tots ells apareixen en les comandes consultades.

Oportunitat de negoci

Companyies que en els anys previs a l’esclat de la covid havien estat modestos contractistes de la Generalitat van escalar ràpidament a partir del 2020 als llocs més alts pel que fa a adjudicacions. Barna Import Mèdica és el perfecte exemple de companyia els comptes de la qual s’han vist beneficiats pel coronavirus. Aquesta empresa familiar de L’Hospitalet de Llobregat dirigida per Joan Parés Lucini i els seus dos fills porta operant des de fa 37 anys dedicant-se a la venda de material sanitari amb facturacions discretes.

Però, des de l’arribada de la pandèmia, aquesta família ha sumat diversos zeros als seus balanços i ha escalat fins al quart lloc de majors contractistes amb la Generalitat de Catalunya, asseient-se a la mateixa taula que Clece de Florentino Pérez o la multinacional farmacèutica Novartis, en multiplicar per 40 els ingressos per part de l’Administració catalana. Si en els darrers quatre anys havia facturat 2,3 milions a aquesta administració, després d’aquests dos anys acumula 94,8 milions d’euros.

Fraikin Assets és la filial de la francesa del mateix nom dedicada al lloguer d’automòbils. Des del 2020 s’han adjudicat un total de 48 contractes per a l’arrendament de furgonetes per a la DGAIA, camions logístics, turismes i altres vehicles de transport. En els quatre anys precedents a la covid va ingressar 1,8 milions d’euros de la Generalitat; després de dos anys d’esclatar la pandèmia acumula 47,5 milions d’euros. Una altra filial francesa que ha trobat recentment en l’Administració catalana un lucratiu client és Sanofi-Aventis. Amb la venda de fàrmacs, s’han adjudicat un total de 1.368 contractes entre el 2020 i el 2022, per valor de 46,9 milions d’euros. Respecte el període prepandèmia, ha multiplicat per 3,6 la seva facturació envers la Generalitat.

El bastió principal de l’Estat del benestar resideix en el dret a una sanitat pública universal, i aquest dret té un cost i consumeix una part important dels recursos de les arques públiques. Ja d’abans de la pandèmia la Conselleria de Salut es menjava una quarta part del pressupost de la Generalitat. I després de l’arribada del coronavirus, la despesa sanitària s’ha elevat.

4 de cada 10 euros, en fàrmacs

Quatre de cada 10 euros adjudicats per l’Administració catalana als principals contractistes van ser destinats a la compra de fàrmacs. Entre les 25 empreses que van vendre més diners via serveis i productes a la Generalitat, un total de 776,2 milions d’euros van anar a fàrmacs. No en va, l’òrgan de l’administració que més contractes va subscriure va ser l’Institut Català de la Salut (ICS), registrant el 19,9% del total.

Gegants del sector com Janssen o Pfizer ja es comptaven abans de la pandèmia com dos de multimilionaris contractistes de la Generalitat. Com a mostra, Janssen va acumular 66 milions en contractes entre el 2016 i el 2019 proveint de medicaments diversos hospitals com el Clínic de Barcelona, l’hospital Plató o infermeries com la de la presó de Can Brians, entre molts d’altres. Tot i això, després de l’arribada del coronavirus, la facturació amb l’erari públic s’ha disparat.

Altres laboratoris de referència a nivell mundial que també es troben en el top 25 d’empreses que més diners han ingressat de la Generalitat són la francosuïssa Roche i les britàniques GlaxoSmith-Kline o ViiV Healthcare. Una altra és Novartis, una cotitzada suïssa que abans de la covid estava en fase de replegament a Catalunya i que els dos últims anys ha ingressat 94,1 milions d’euros.