Els directors d’escola volen instruccions per a l’aplicació del 25% de castellà

Les direccions dels centres educatius catalans esperen rebre les instruccions de la Conselleria d’Educació per complir abans de demà el termini que els va donar el TSJC perquè imparteixin el 25% de les matèries en llengua castellana. «Necessiten la instrucció de la Conselleria d’Educació, que és el superior jeràrquic de qui depenen, amb els detalls de com aplicar la mesura», va dir el secretari general Professors de Secundària, Xavier Massó.

Massó també va indicar que una de les condicions per donar el 25% de matèries en castellà passa per modificar el pla lingüístic de cada centre educatiu, fet que «implica un esforç organitzatiu per part de la direcció», per al qual «gairebé no hi haurà temps», atès que les instruccions «encara no han arribat».

La presidenta de l’Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya (AXIA), Núria Prunés, també va reconèixer que «la preocupació entre la direcció dels centres és màxima perquè no tenim les instruccions i el termini s’esgota». El TSJC va notificar el passat 11 de maig a la Generalitat que el 25% de les classes de totes les escoles s’havien d’impartir en llengua castellana.