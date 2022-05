El Govern aprova avui el decret per blindar el català a les aules

El Govern de la Generalitat preveu aprovar avui el decret que pretén blindar el català a les aules. L’executiu opta així per la via del decret i no esperarà a la parlamentària, tal com s’havia plantejat inicialment. Per això el president de la Generalitat, Pere Aragonès, reunirà d’urgència els seus consellers per tirar endavant una norma d’escàs redactat i que se cenyeix a explicitar el rebuig als percentatges d’una i altra llengua a les aules. Aquesta entrarà en vigor abans de demà per complir així amb la data límit imposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La reunió tindrà lloc a dos quarts de dotze del matí i la norma serà publicada demà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El contingut de la mateixa és fruit del consens entre ERC, Junts, PSC i comuns i pretén blindar el català com a llengua vehicular, atorgant al castellà la condició de «curricular» i esquivant fixar percentatges mínims per a l’ús de cap de les dues.

Consell Executiu avançat

El Govern no esperarà el Consell Executiu de tots els dimarts i s’anticipa un dia per treure endavant així una norma que ha d’estar aprovada i en vigor abans de demà, que és la data límit imposada pel TSJC per donar compliment a la sentència que fixa el 25% de castellà a les aules. Els d’Aragonès pretenen salvar així amb aquest decret l’escull dels alts magistrats catalans, ja que la llei sobre els usos lingüístics que pretenien tramitar primer al Parlament està pendent del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, després que Vox, Cs i PP la recorreguessin per endarrerir-ne l’aprovació. Aquesta resolució pot no arribar fins dijous de la setmana que ve i el Govern ha decidit no arriscar i aprovar primer el decret de rebuig dels percentatges i després ja tramitar la llei d’usos. La intenció inicial era aprovar primer la llei d’usos i després el decret contra els percentatges.

La voluntat del decret que aprovarà el Govern és explicitar un rebuig a la imposició de percentatges de llengües en l’ensenyament. Segons el mateix, el català serà la llengua «normalment utilitzada», però el castellà «ha de tenir garantida una presència adequada als plans d’estudi», recull l’acord tancat entre les quatre formacions. Sempre garantint que «tot l’alumnat aconsegueixi el domini oral i escrit dels dos idiomes oficials».

Una altra novetat que introduirà el decret és en relació amb el rol de la Conselleria d’Educació. Aquesta quedarà erigida com l’autoritat que donarà el vistiplau als projectes lingüístics de les escoles, una manera d’eximir els directors dels centres i, per tant, protegir-los de qualsevol acció que la justícia pugui emprendre en el futur. I aquests projectes seran en una o altra llengua depenent «exclusivament» dels «criteris pedagògics i de forma singularitzada per a cadascun dels centres educatius».

Nou decret i nova llei

Després d’aquest decret de rebuig dels percentatges arribarà la llei que està ara aturada en el Consell de Garanties. Aquesta pretén una nova norma «sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’educació no universitària», així que no es reformarà la llei de política lingüística i hi haurà alguns canvis respecte l’acord establert el 24 de març. Aquest contingut agrupa «gairebé el 80% del Parlament», segons van destacar des d’ERC durant les negociacions.