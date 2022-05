L’espionatge, un laberint polític del qual no es veu una sortida

No hi ha pressa. Tampoc cessió a la vista. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assenyalar, el dia que va esclatar el «Catalangate», que congelava les relacions amb el Govern de l’Estat. Tampoc es va saber exemplificar en aquell moment el que això significava, però, transcorreguts 40 dies, es pot concloure que aquest estat de stand by comporta omplir de vidres el terra pel qual trepitja l’executiu de Pedro Sánchez al Congrés i esperar, assegut, que el mateix president del Govern central cedeixi en les primeres intencions.

La situació es resumeix en què Aragonès, que lidera la protesta catalana, exigeix tres coses consecutives: informació, assumpció de responsabilitats i garanties que els fets no es repeteixin. La intervenció de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés, venint a dir que l’independentisme, per haver posat en perill la unitat pàtria, era susceptible de ser espiat, va introduir una distorsió en el debat. Tot es va enrarir i Aragonès va ser el primer a demanar el cap de la titular de Defensa, però no se sabia si Robles cauria o no.

Però la clau és la informació. I res no va fer canviar d’opinió el president, per diversos motius. El primer és que els republicans i l’independentisme en general tenen molt assumit que es tracta d’un escàndol democràtic. El segon és que els republicans no tenen cap al·licient per cedir en aquest aspecte. La congelació actual amb la Moncloa suposa llençar aigua a les enceses acusacions de pagafantisme que els dirigeixen els seus socis de Junts. I ara és el moment, a un any de les municipals, de començar a marcar distàncies amb el PSOE.

Però no només això. El candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va ser espiat durant les converses que va mantenir per arribar a un pacte, finalment no nat, amb Ada Colau. Maragall, per tant, allunyat de qualsevol sospita de ser el líder d’una revolta, és l’exemple que l’espionatge també és polític. Espieu els moviments d’un rival polític. Més Watergate que mai. Així doncs, Esquerra considera absurd que algú es plantegi que, amb el seu líder a Barcelona espiat, es recondueixin les relacions amb el PSOE sense, almenys, unes explicacions.

Es pot enquistar aquesta situació ad eternum? En el Govern ho tenen molt clar: no. I no pas per ells, sinó perquè consideren que Sánchez no pot aguantar la pressió d’anar traient al Congrés tota la seva acció de govern pels pèls i negociant cada mesura. «Amb qui pretenen aprovar els propers Pressupostos Generals de l’Estat (PGE)? Amb Vox?», es pregunta una veu republicana. I segueix: «Quantes vegades el salvarà el seu arxienemic, el PP, com va succeir amb la llei de seguretat nacional i la de l’audiovisual? En aquesta última, el suport del PP té el mateix origen que el de l’esmena del PSOE: la pressió del lobby duopolistic televisiu espanyol. Quantes vegades més passarà?», pregunta retòricament.

Així les coses, en el Palau de la Generalitat hi veuen dues opcions. O bé Sánchez desclassifica documents, per començar, o a la llarga haurà de convocar eleccions. I aquest escenari «és l’últim que desitja Sánchez, ara que Alberto Núñez Feijóo puja com l’escuma en les enquestes, com acostuma a passar amb els nous lideratges. El PSOE necessita que s’hi aposenti l’efecte Feijóo i, sobretot, mostrar estabilitat i governabilitat. I millora econòmica».

L’altra solució, la desclassificació dels documents, per ara no s’entreveu. Especialment aquells que relaten quan i per què es va espiar el mateix Aragonès. Se sospita que hi pugui haver alguna data que coincideixi amb la negociació de la investidura, del 2019. «Si això passés», assenyala una altra veu de la Generalitat amb totes les reserves, «Sánchez hauria d’explicar si va disposar d’informació privilegiada del que pensava i debatia la seva contrapart en aquesta negociació. Després ja veuríem si el Govern s’ho creu o no».

ERC també es treu de sobre alguns complexos. Davant l’esperada campanya, per part del PSOE, que el pols entre la Generalitat i Sánchez dóna ales al PP i Vox, una altra veu sentencia: «El PSOE no està fent res per reconduir la situació i això tampoc és posar un mur a l’extrema dreta». Així doncs, la reunió entre els dos presidents no s’entreveu a l’horitzó. No es donen les condicions.

Desconfiança

Com tampoc no es donen perquè es reuneixi la taula de diàleg, un fòrum que és el germen de la desconfiança de la Generalitat envers Pedro Sánchez perquè, diuen al Palau, «no l’han pres mai seriosament». Una altra falta d’al·licient més per a ERC: Per què salvar una relació que no li proporcionarà cap rèdit i sí moltes crítiques des de la trinxera independentista? Per què reflotar una taula de diàleg que caldrà enterrar d’aquí a uns mesos, perquè hi ha un cicle electoral complet el 2023?

Oriol Junqueras ja va anunciar el canvi de fase. Vindran altres taules de negociació. Ara els republicans volen certeses que no hi haurà més espionatge.