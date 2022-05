Arxiven la investigació per l’espionatge amb Pegasus a Torrent i Maragall

El jutge que investiga l’espionatge als mòbils de l’expresident del Parlament i actual conseller Roger Torrent i del regidor d’ERC a Barcelona Ernest Maragall ha acordat arxivar la causa provisionalment, mentre espera les diligències d’investigació encarregades, va avançar Efe.

L’advocat de Torrent i Maragall ha recorregut el sobreseïment provisional de la causa, que es va obrir arran de la querella que els dos polítics d’ERC van presentar el 2020, després de tenir constància que els seus mòbils havien estat espiats mitjançant el programa israelià Pegasus. Ara com ara, no s’ha pogut determinar qui va introduir aquest spyware als telèfons.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona va remetre el 2020, poc després d’admetre la querella, comissions rogatòries a Israel i Irlanda per seguir el rastre de l’espionatge. Aquesta petició d’informació anava destinada a NSO Group, la companyia israeliana que va crear el programari Pegasus, i Facebook, amb domicili fiscal a Irlanda i propietària de WhatsApp, aplicació que va alertar de l’atac informàtic Torrent i Maragall.

A principis d’aquest mes, quan l’escàndol havia esclatat pels atacs amb Pegasus a 65 independentistes, el jutge va reactivar la investigació i va demanar a Maragall i Torrent que aportessin els seus mòbils per analitzar-los amb una prova pericial. Tot i això, cap d’ells ha lliurat al jutjat els telèfons suposadament atacats amb Pegasus, ja que eren els terminals que utilitzaven al Parlament i ja no els tenen.

En el recurs, l’advocat dels querellants, Andreu Van den Eynde, demana al jutge que mantingui oberta la instrucció i li retreu que hagi mantingut la investigació «materialment paralitzada» durant més d’un any, sense decretar-ne el sobreseïment, sinó acordant pròrrogues de la instrucció. Per al lletrat, en comptes d’arxivar provisionalment el cas, el jutge hauria d’«imprimir agilitat a la investigació amb els mitjans legalment previstos».

L’advocat recorda al jutge que des del 4 de febrer de 2021 consta en la causa la resposta de la comissió rogatòria enviada a Irlanda, en què s’indica que les dades informàtiques sol·licitades -els registres de WhatsApp que acreditin l’atac dels mòbils amb Pegasus- són als EUA. Tot i això, diu Van den Eynde, el magistrat no ha pres «cap decisió sobre si reclama» aquestes dades de Whatsapp.

Nous factors d’interès

En el seu escrit, l’advocat argumenta també que la causa no només està pendent de les comissions rogatòries, sinó que hi ha «nous factors d’interès» per a la investigació, en concret «moltes més evidències d’un espionatge polític massiu» arran de l’informe del laboratori CitizenLab. L’advocat es mostra partidari d’acumular les querelles presentades en un mateix procediment.