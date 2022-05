El projecte Mar a la Vista ha aconseguit capturar un dels moments més complicats de veure: el salt d'una balena rorqual. L'embarcació 'Ria de Ferrol' navegava per la costa catalana quan, de sobte, s'ha trobat amb el cetaci a 16 quilòmetres del litoral de Barcelona. Julia Gostischa, integrant del projecte, ha registrat el moment precís del salt.

“Volem recuperar la cultura marinera dels nostres avis”, justifica Sergi R. Basolí, l'ideòleg de Mar a la vista. “Oci sostenible”, el resumeix el capità. El 'Ria de Ferrol', que data de 1949, és el primer vaixell tradicional que embarca a turistes per a albirar balenes per Barcelona acompanyats d'una biòloga.



“Aquí a Barcelona tenim cetacis a prop i no hi ha molts vaixells que es dediquin a això”, explica Sergi. De març a juny es multipliquen per les nostres costes les aletes de rorqual. L'objectiu sostenible? “Acostar aquesta realitat a la comunitat de Barcelona i crear consciència a través de l'experiència directa amb elles”.

El rorqual comú és el segon animal més gran de les aigües del Mediterrani, tan sols el supera la balena blava. És un animal en perill d'extinció.