El Govern veta per decret el 25% i eximeix les escoles de represàlies

El Govern va activar ahir la segona palanca, el decret, del seu pla per protegir el català a les aules de les sentències judicials. Mentre la nova llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials pactada per PSC, ERC, Junts i comuns ha patit una aturada per la petició de Vox, Cs i PP d’un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), una reunió extraordinària del Consell Executiu va validar el decret que l’ha d’acompanyar, per complir així el termini donat pel TSJC per executar la seva decisió, que finalitza precisament avui. Part de l’independentisme, però, no està del tot convençut. Així, Òmnium Cultural va reclamar ahir que s’estudiï ja un pla B per si la doble palanca no serveix per frenar l’«escomesa» judicial.

Encara queda per saber amb quins suports comptarà l’executiu per tirar endavant, al Parlament, la convalidació d’un decret acordat amb les entitats. Si es compleix el previst -els partits segueixen negociant- seran els comuns els que ho permetin, ja que el PSC ja s’ha manifestat en contra del decret perquè «desafia els tribunals». Previsiblement, la convalidació del decret al Parlament també es farà esperar perquè Cs ja ha anunciat que el portarà al CGE en considerar-lo «una altra estratagema per saltar-se la sentència del 25% de castellà» a les aules de les escoles. Aquesta segona palanca observa que l’ús de paràmetres matemàtics, és a dir, el percentatge que va imposar el TSJC d’assignatures mínimes en castellà, en aquest cas el 25%, és «inaplicable». Així mateix, atorga a la Conselleria d’Educació l’autoritat per validar els projectes lingüístics sempre «d’acord amb la llei i la realitat sociolingüística del centre escolar», segons va puntualitzar la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja. El decret llei deixa clar el rebuig als percentatges de català i castellà a les aules i estableix que el Departament d’Educació validarà els projectes lingüístics dels centres educatius de Catalunya -en un màxim de 30 dies-, eximint així les direccions de les escoles i instituts de possibles responsabilitats legals. L’objectiu del decret és «fixar els criteris aplicables a l’elaboració, aprovació, validació i revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius públics i dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics, a l’efecte d’establir els aspectes relatius a l’organització de l’ensenyament i l’ús de les llengües oficials a cada centre», especifica. L’article 2 estableix que la finalitat és que els alumnes aconsegueixin «el domini oral i escrit del català i el castellà al final de l’ensenyament obligatori» amb avaluacions periòdiques cada dos anys com a màxim, que els projectes lingüístics s’han d’acomodar «a l’anàlisi de l’entorn» sociolingüístic dels centres, de l’entorn general i dels objectius de normalització lingüística» i queda per escrit «la inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges a l’ensenyament i l’ús de les llengües», detalla. És més que probable que el PP i Vox portin el decret al Tribunal Constitucional (TC). Tots dos grups ho poden fer ja que tenen més de 50 diputats al Congrés dels Diputats (els populars en tenen 88 i l’extrema dreta, 52). De fet, el PP i Cs ja van anunciar que sí que presentaran un recurs d’inconstitucionalitat sobre la nova llei que es preveu aprovar al Parlament quan passi el filtre del CGE. El Govern va aprovar el decret a 36 hores perquè se superés el termini del TSJC perquè s’apliqui la sentència i a l’espera que la llei consensuada per PSC, ERC, Junts i comuns segueixi la seva trajectòria. Segons la portaveu, l’interès real és que les escoles tinguessin les directrius clares de cara al proper curs escolar. «Demà rebran tota la informació i l’assessorament perquè tracin aquests projectes lingüístics», va asseverar Plaja. Indignació del PSC El PSC, que sí que va pactar amb els independentistes i els comuns la nova llei sobre els idiomes a l’escola, va corroborar ahir el seu «no» al decret. El PSC, que assegura que no ha conegut el text fins que s’ha fet públic, s’hi oposa perquè rebutja explícitament els percentatges lingüístics a les aules de Catalunya. «Aquesta proposta de decret és una improvisació del Govern per esquivar la sentència. Les sentències s’han de complir, ens agradin o no», va afirmar la viceprimera secretària d’Organització del PSC, Lluïsa Moret. La dirigent socialista va afegir que la feina del seu partit per tirar endavant una modificació legal sobre la llengua de l’escola era en part una conseqüència d’aquesta voluntat de «complir millor les sentències».