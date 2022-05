Un home es treu la vida a Barcelona saltant pel balcó en ser desnonat

Un home d’uns 60 anys va morir ahir en llançar-se des del balcó a primera hora de la tarda durant el seu desnonament. Segons Encarna i Jordi, els seus veïns, es deia Alberto, no tenia feina i vivia en aquest pis des que es van construir aquests blocs de protecció oficial de l’Ajuntament, el 2010. «La seva mare va morir farà uns dos o tres anys i des de llavors vivia sol i suposo que tindria problemes per pagar el lloguer», assegura Encarna.

La comitiva de desnonament es va personar al pis cap a les dotze del migdia. Els funcionaris van picar al timbre repetides vegades i, després de constatar que ningú responia, el manyà va obrir la porta. A dins del domicili no hi havia ningú. Sobre la taula hi havia restes de medicaments i la televisió estava encesa. La comitiva, en què no hi havia presència policial, va donar ordre al manyà de canviar el pany i es va retirar.

Cap a les dues del migdia, Alberto va tornar al pis i es va trobar amb el manyà, a qui va expulsar amenaçant-lo amb un pal. Segons Jordi, a continuació, va amuntegar alguns objectes contra la porta per intentar bloquejar-la atès que ja no tenia pany i va treure el cap pel balcó. Va col·locar una cadira al costat de la barana i va pujar amb intenció de llançar-se al buit des d’aquesta terrassa, una quarta planta.

En veure’l amenaçant de suïcidar-se, diversos veïns van donar la veu d’alarma. Fins al carrer es van desplaçar diverses unitats de la Guàrdia Urbana i també dels Bombers. Alberto va demanar a tots ells que marxessin, segons Jordi. També a una dona, potser coneguda, que des del carrer li demanava a crits que baixés de la cadira, que li donaria telèfons d’ajuda que el podrien atendre. «Ha saltat pocs minuts després, no han pogut interactuar amb ell. Els cridava: si entreu, em llenço», conclou Alberto. Segons fonts policials, es va deixar caure d’esquenes abans que, tal com remarquen altres testimonis, els equips d’emergència tinguessin temps de desplegar una lona per esmorteir l’impacte.

«Greus conflictes veïnals»

Fonts de l’Ajuntament de Barcelona van assegurar lamentar els fets i van explicar que el procés de desnonament havia començat «l’any 2019» a causa «de greus conflictes veïnals», i que el llançament es va endarrerir fa 15 dies, que s’havia acordat la nova data de lliurament de claus per a ahir i que s’havien ofert a Alberto «recursos socials i de seguiment del seu cas».