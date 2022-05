El ple del Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals els acords de la Mesa del Parlament dels dies 3 i 24 d'abril de 2018 pels quals es van admetre les delegacions de vot dels diputats Carles Puigdemont i Antoni Comín.

El Constitucional ha donat la raó al grup parlamentari de Ciutadans en una sentència de la qual ha avançat el veredicte i els principals arguments i que s'ha aprovat sense unanimitat, atès que els magistrats Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer han anunciat vots particulars.

El tribunal de garanties ha resolt aquesta qüestió, suscitada quan Puigdemont i Comín van ser elegits diputats del Parlament malgrat estar fugits a Bèlgica, si bé no anul·la -per raons de seguretat jurídica- els acords que s'acordessin en aquesta cambra gràcies a aquests vots delegats, entre ells la investidura de Quim Torra.

El TC ha examinat si el dret de vot dels càrrecs públics representatius pot ser exercit per delegació i entén que els mateixos principis que la Constitució estableix per als parlamentaris nacionals i que determinen que el vot és personal i indelegable s'han d'aplicar als parlamentaris autonòmics.

D'aquesta manera, només entén constitucional que un diputat pugui delegar en un altre que expressi davant la càmera, "com a mer portaveu, el seu vot fefaentment manifestat amb anterioritat".

"El que es delega no és la decisió sobre el sentit del vot, sinó únicament la seva expressió davant els òrgans del parlament".

Però Puigdemont i Comín no van fer això, sinó que van cedir a un altre membre de la cambra l'exercici del seu dret de vot sense expressar el seu sentit, "trencant amb això el principi de personalitat del vot que constitueix un límit infranquejable a qualsevol delegació de vot".

La delegació de vot podria encaixar en "situacions imprevisibles, en el sentit que no depenen de la voluntat del parlamentari i no poden ser ateses d'una altra manera que amb la delegació de vot", però en aquest cas afecta a "qui voluntàriament ha decidit eludir l'acció de la jurisdicció penal espanyola i sobre el qual pesa una ordre judicial de crida i cerca i ingrés a la presó, tal com succeeix amb els diputats als quals la Mesa ha permès delegar el seu vot".

"En aquesta situació ni l'excepció al principi deliberatiu que suposa la delegació de vot és proporcionada i ni, evidentment, té com a finalitat salvaguardar altres valors constitucionals que es considerin mereixedors de protecció", resol la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Antonio Xiol.