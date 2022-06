Borràs critica el Consell de Garanties Estatutàries per no dictaminar ja

Sorpresa i no positiva a Junts per Catalunya davant una nova intervenció polèmica de la presidenta del Parlament i futura presidenta del partit, Laura Borràs. La dirigent sobiranista no va dubtar a escriure un missatge intern a tot el grup parlamentari de JxCat criticant obertament un organisme institucional com és el Consell de Garanties Estatutàries, per no resoldre el contenciós del català durant el cap de setmana. En el text del missatge, Borràs acusa aquest òrgan de «prendre’s el seu temps» a l’hora de resoldre el recurs de Vox, PP i Ciutadans contra el pacte lingüístic forjat entre PSC, ERC, Junts i els comuns. En aquest sentit, acusa el Consell de guiar-se més per l’estètica que per l’ètica.