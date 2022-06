La Fiscalia Europea veu indicis contra David Madí per frau de subvencions

La Fiscalia Europea considera que David Madí, empresari i exalt càrrec de CDC, podria haver comès un delicte de frau de subvencions vinculat al repartiment dels fons europeus per a la recuperació, Next Generation, que puja a 140.000 milions d’euros, per això l’ha citat perquè comparegui com a investigat el proper 19 de juliol.

Les indagacions neixen d’una conversa que va mantenir el 20 d’octubre del 2020 amb el consultor Joan Ferran Oliva -que també s’haurà de presentar davant del fiscal- en què Madí revela que, juntament amb altres persones de Foment del Treball, entitat de la qual és assessor, es va reunir amb Iván Rendondo, aleshores cap de gabinet del president del Govern, Pedro Sánchez, per parlar d’aquest assumpte. En aquesta conversa s’al·ludeix al possible repartiment irregular dels fons europeus. Aquesta xerrada va ser gravada per la Guàrdia Civil a Madí durant la investigació que dirigeix el jutge de Barcelona Joaquín Aguirre contra l’exalt càrrec de CDC per presumpte tràfic d’influències. Va ser aquest togat qui va remetre aquesta conversa a la Fiscalia Europea perquè es fes càrrec de les indagacions, en tractar-se de fons europeus. La defensa de Madí va recórrer aquesta decisió a l’Audiència de Barcelona, que va rebutjar els seus arguments i va avalar que era el Ministeri Fiscal Europeu, amb una delegació a Madrid, qui havia d’investigar.