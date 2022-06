La Generalitat esquiva el 25% de castellà en les ordres als col·legis

El Departament d’Educació va enviar ahir, dia en què es complia el termini del TSJC per aplicar la sentència que obliga a impartir un 25% de castellà a les aules, un correu electrònic als més de 5.000 centres educatius de Catalunya amb instruccions «molt clares», en paraules del conseller Josep Gonzàlez-Cambray. En elles, ni una paraula sobre el nucli de l’assumpte; el 25% de castellà.

En lloc d’això, Educació ordena a les escoles i instituts que acreditin que els seus projectes lingüístics compleixen la nova normativa vigent, que és la que marca el decret que el Govern va aprovar dilluns. Educació considera que amb el decret i les instruccions, els centres queden protegits davant la justícia perquè, i aquí hi ha l’assumpte decisiu, el decret fixa un nou marc legal que el TSJC haurà de contemplar en les seves sentències.

En les seves instruccions, el Departament explica que per acreditar que els projectes s’ajusten a la nova normativa, les direccions hauran de respondre un qüestionari de set preguntes. Les escoles tenen un marge de 30 dies, és a dir, tot el mes de juny, per respondre. La Inspecció del Departament contactarà amb els centres per assessorar-los en el procés.

Si totes les respostes del qüestionari són afirmatives, això significarà que el projecte lingüístic és correcte i el Departament, a través de la Inspecció, ho validarà.

Si alguna de les respostes és negativa, aquests centres tindran un curs –el 2022-23– per adequar el seu projecte a la normativa. «Hauran d’adaptar el projecte, passar-lo per a la seva aprovació al Consell Escolar, remetre’l als Serveis Territorials i d’allà a Educació per a la seva validació», va detallar ahir Cambray en roda de premsa. Va apuntar que aquest procés s’haurà de fer durant «els primers sis mesos» del curs que ve.

Les direccions hauran de respondre, per exemple, a si el projecte lingüístic preveu que el català és la llengua d’ús normal en l’acollida de l’alumnat nouvingut, o si preveu un ús curricular tant del català com del castellà o si té en compte la realitat sociolingüística del centre.

També pregunta -i aquí apunta als 47 centres que tenen aules on s’apliquen sentències del 25% de classes en castellà- si s’evita la utilització de percentatges en l’ensenyament de les llengües. Pel que fa a aquests 47 centres, Cambray va anunciar que els serveis jurídics del Departament revisaran la seva situació perquè s’ajustin al decret, que no preveu percentatges en l’ensenyament de les llengües.

Amb la validació última per part del Departament, el Govern considera que queda clar que és la conselleria, amb Cambray al capdavant, la responsable davant la justícia. «Educació assumeix tota la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics», va emfatitzar el conseller, que va assegurar que «les direccions queden protegides al cent per cent davant les ingerències dels tribunals».

Avís als professors

La instrucció també destaca que les direccions hauran de vetllar perquè el projecte lingüístic s’apliqui realment. «Els professors no poden triar la llengua en què fan la classe. Han de fer servir la llengua que marqui el projecte lingüístic del centre», va advertir Cambray.

I va anunciar que la Inspecció vigilarà perquè sigui així. Una mesura aquesta que al·ludeix a la situació detectada en molts centres, majoritàriament de secundària, en què els docents utilitzen el castellà per impartir les seves matèries.

En aquest sentit, el conseller va destacar que el decret i les instruccions compleixen la promesa del Govern de protegir el català i el model d’escola catalana. Així mateix, va apuntar que la normativa garanteix l’aprenentatge tant en català com en castellà i les competències plenes de l’alumnat en ambdues llengües. Cambray va evitar respondre si les instruccions suposen una obediència o una desobediència.

El Govern creu que el TSJC considerarà suficients el decret i aquestes instruccions. «Les instruccions estan adequades al decret llei, que és la nova normativa vigent», va insistir Cambray, que va afirmar que les sentències del TSJC s’hauran d’ajustar a aquesta normativa. De fet, el Gabinet Jurídic de la Generalitat ja ha remès un escrit al TSJC en què li sol·licita que declari la «impossibilitat legal» d’aplicar la sentència del 25%, ja que el decret suposa un nou «marc legal» que n’impedeix l’execució.