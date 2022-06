La instrucció emesa per la Conselleria d’Educació no tranquil·litza les escoles

Les direccions dels centres educatius catalans esperaven ansioses les instruccions del Departament d’Educació sobre el que havien de fer davant la sentència del TSJC. Educació els insta a verificar que els seus projectes lingüístics compleixen la normativa vigent. El Departament assumeix la responsabilitat total d’aquests projectes i garanteix que les direccions queden al cent per cent protegides de les ingerències dels tribunals.

No ho veuen tan clar els directors consultats. «No tinc por, però no em sento pas protegit», assenyalava Francesc Freixanet, director de l’institut escola Antaviana de Barcelona. «El conseller ho veu fàcil, però jurídicament les direccions tenim una responsabilitat i ell no ho podrà tapar», apunta.

«Esperava alguna cosa més de tipus legal», afirmava Maribel Tarrés, directora de l’institut Jaume Cabré de Terrassa. «Són unes instruccions molt generals. No sé si és una protecció real. No ens podem sentir segurs amb elles», afegia.

Anna Micaló, de l’escola Fructuós Gelabert, tampoc no ho veia gaire clar. «Les instruccions et diuen que revisis el teu projecte educatiu i ja està. No diuen res més», deia.

L’AEB acudeix avui al TSJC

Els directors es preguntaven com els protegiran aquestes instruccions si es presenta una denúncia contra els seus centres. Cambray va insistir ahir que Educació i ell personalment assumeixen «tota la responsabilitat». I va detallar que si un centre és denunciat, la direcció ho ha de comunicar a la Conselleria d’Educació i «el Departament els acompanyarà en tot el procés».

Aquesta situació es podria produir ben aviat ja que l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) presentarà avui davant del TSJC un escrit informant el tribunal de la «desobediència» del Departament i sol·licitant noves mesures d’execució de la sentència.