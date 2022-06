Preocupació per la caiguda d’un 25% de les cotitzacions de poma Golden

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) es mostra preocupada per l’evolució de la campanya de comercialització de poma Golden a Catalunya, amb cotitzacions que han disminuït un 25% en relació amb la campanya anterior. Així ho va traslladar al Plenari del Comitè Mixt de Fruita i Horta, celebrat a Lisboa, amb la participació de representants d’Itàlia, França, Portugal i de l’estat espanyol, principals productors de fruita de llavor a Europa. La FCAC vol evitar que aquestes cotitzacions a la baixa marquin el comportament de la pròxima campanya i, per això, busca aliances amb la resta de països productors europeus per trobar solucions a aquesta tendència que s’arrossega des de fa diverses campanyes. Les comarques de Girona es troben, precisament, entre les grans productores d’aquest tipus de pomes.

«Ens preocupa que les cotitzacions a la baixa d’aquest final de campanya marquin el comportament de la propera», va indicar el portaveu de fruita i horta de la FCAC, Albert Capdevila. Per això, les cooperatives agràries estan buscant aliances amb la resta de països productors de poma europeus per capgirar aquesta tendència. A més, aquesta situació es veurà «agreujada» enguany a Catalunya per la caiguda de producció de poma Golden per les gelades, cosa que suposarà «menors ingressos per al productor», remarca Capdevila.

La darrera campanya s’ha caracteritzat per un increment de la producció de poma Europa i per la recuperació productiva a nivell estatal. En el cas de la pera, hi ha hagut un descens significatiu de la producció a Europa.