Aparten un tècnic de l’UE Sants per abusar de tres jugadores

Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir un entrenador de la Unió Esportiva Sants de Barcelona per abusos sexuals. Es tracta d’un home de 33 anys a càrrec de la secció femenina de la categoria de juvenils. Tres de les seves jugadores van anar dilluns passat a una comissaria de la policia catalana per presentar una denúncia contra el seu entrenador. Un dia més tard, els investigadors van arrestar el sospitós.

Dues de les tres jugadores són menors -tenen 16 i 17 anys- i la tercera hauria acabat de complir els 18 anys. En les seves denúncies, les joves detallen tocaments o petons que el tècnic sota sospita hauria efectuat sense el seu consentiment. Les víctimes fan referència també en les declaracions que van fer als Mossos que l’entrenador hauria recorregut a les xarxes socials per comunicar-s’hi buscant una proximitat que les incomodava. Els investigadors consideren plausible que apareguin noves denunciants en fer-se públic aquest cas de suposats abusos sexuals.

Ahir al matí, l’entrenador, després de 24 hores d’arrest als calabossos de la comissaria de les Corts, va ser traslladat per una patrulla dels Mossos d’Esquadra i va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 27 de Barcelona, en funcions de guàrdia. Després de prestar declaració, el jutge va ordenar que sortís en llibertat, encara que va decretar algunes mesures cautelars que haurà de respectar mentre avança la investigació de les denúncies contra ell.

L’entrenador no es pot comunicar amb qualsevol de les tres joves «per qualsevol mitjà» i també té prohibit, sota ordre d’allunyament, acostar-s’hi. Concretament, la mesura deixa per escrit que no es pot aproximar ni als seus domicilis ni a les instal·lacions de la UE Sants ni tampoc a cap dels centres educatius on es formen les joves que l’acusen d’abusos. A més, el jutge, a petició de la fiscalia, també li va imposar l’obligació de comparèixer sempre que sigui citat.

La UE Sants es va veure recentment esquitxada per un altre cas de pederàstia, a finals del 2021. En aquest primer cas, però, els suposats abusos haurien passat molt de temps enrere. Va ser Albert Benaiges, formador del futbol base del FC Barcelona. Benaiges va estar vinculat a aquest club del districte de Sants-Montjuïc en la dècada dels 80, fins al 1991.

Un exjugador del Sants va explicar al programa Què t’hi jugues de la cadena Ser com el tècnic, durant les revisions mèdiques, s’asseia en una cadira i posava una bàscula entre les cames mentre els seus pupils estaven nus en fila. En pujar a la bàscula, el nas li quedava molt a prop dels genitals dels nois.