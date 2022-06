L’enllaç de Puigdemont va planejar visitar la seu dels serveis secrets russos

L’empresari català Jordi Sardà Bonvehí, la persona que va posar en contacte els suposats emissaris russos amb Carles Puigdemont, es va comprometre amb l’enllaç de l’expresident, Víctor Terradellas, el responsable de relacions internacionals de CDC, a acudir a la seu del Servei Federal de Seguretat de la Federació Russa (FSB) a Moscou, l’organisme hereu del KGB, l’antic servei d’intel·ligència en l’època de la Unió Soviètica. Així s’exposa en els missatges de mòbil trobats en el telèfon de Terradellas, que va ser intervingut per ordre judicial després de la seva detenció el maig del 2018. Mesos després, aquest excàrrec convergent va viatjar a Moscou, encara que després ha negat que hagués acudit a aquestes dependències.

La conversa es va produir el 10 de maig de 2018. Quan passaven tres minuts de tres quarts de vuit del matí, Terradellas envia el següent missatge a Jordi Sardà: «Li envio això? Què et sembla: segur que saps la dita que diu quan entres a la seu de Cantora tot baixant arribes a Sibèria. Em comenten que et conviden, al final del mes (anem junts) i que baixem a la planta 112». Poc minuts després, Sardà respon: «Ok, però no només anirem a l’FSB, allò és com un museu ara». L’ex de CDC escriu: «Doncs afegeixo, entre altres llocs anirem a...». Un «Ok» és la resposta que va donar l’empresari català.

No s’especifica a qui pretenien comunicar aquesta visita, però Tarradellas dubta si l’interlocutor que havia de rebre el missatge sabia què és «Cantora». Sardà li diu: «No ho sé, tu saps què vol dir? (oficina) És rus antic». I és que, segons les fonts consultades entre els russos radicats a Catalunya i serveis policials, el sobrenom de la «Cantora» és com es coneix l’FSB, igual que a Espanya al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) se l’anomena col·loquialment «La Casa». El desconegut interlocutor contesta. Terradellas continua: «Els conec més que si els hagués cagat». Sardà, que va ser denunciat per Gas Natural fa anys per un negoci a Ucraïna, llança un altre «ok», encara que després incideix: «El millor de tot per dirigir bé és que tots (els poders que necessitem) siguin visibles».

L’excàrrec de CDC reconeix els missatges, però assegura que no va arribar a anar al centre d’intel·ligència rus

Espionatge i viatge a Moscou

L’FSB és el principal servei de seguretat nacional de Rússia, un dels òrgans federals que estan sota la jurisdicció directa del president d’aquest país, Vladimir Putin. Entre les seves funcions hi ha la contraintel·ligència i espionatge, la seguretat interna i de fronteres, mesures antiterroristes i vigilància. La seva seu és al número 24 del carrer Kuznetsky Most de Moscou.

Segons va reconèixer el mateix Terradellas en la seva declaració davant el jutge Joaquín Aguirre, que investiga aquesta presumpta trama russa del procés, ell va viatjar a Moscou dues vegades. L’última, va explicar, va ser mesos després que mantingués la conversa amb Sardà sobre la visita a l’FSB. Concretament, el setembre del 2018 es va traslladar a la capital russa per entrevistar-se amb Nicolai Sadovnikov, l’exdiplomàtic assessor del Ministeri d’Afers Estrangers de Rússia.

Diners i soldats

Sadovnikov és la persona que es va entrevistar amb Puigdemont a la Casa dels Canonges, la residència oficial, el 26 d’octubre de l’any 2017, només un dia abans de la declaració unilateral d’independència. En aquesta trobada, que havia estat precedida d’una altra de similar, també hi van participar Terradellas, Sardà i un altre rus, l’exmilitar Sergei Motin. Aquests suposats emissaris russos van oferir, segons ha reconegut al jutjat l’exdirigent de Convergència, ajuda econòmica (500.000 milions de dòlars) i militar (10.000 soldats).

En un viatge anterior, el mes de setembre del 2017 i dies abans del referèndum unilateral d’independència, Terradellas ja es va desplaçar a Moscou. En aquella ocasió, es va reunir amb l’exdiputat rus Sergei Markov, a qui va prometre que si Rússia ratificava la independència de Catalunya, el futur Govern podria donar suport a l’annexió de Crimea a Rússia.