Triple ofensiva de Vox, PP i Cs contra el pacte lingüístic

La triple dreta ha posat en marxa la maquinària judicial perquè la Generalitat executi la sentència que estableix el 25% de les classes en castellà a Catalunya. Una aliança que supera els recels i que els unifica en un pla de tres fronts: el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el Tribunal Constitucional (TC) i la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La primera maniobra va ser portar al CGE la nova llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’educació no universitària per retardar-ne l’aprovació. I ho van aconseguir. El ple previst per a divendres passat va quedar suspès perquè l’extrema dreta va decidir maniobrar i fer servir aquest òrgan autonòmic que fins ara detestava. Cs i PP, per si mateixos, no podien activar aquesta via perquè els populars són al grup mixt i es requereix un mínim de dos grups o un nombre de diputats que no arriben a sumar. El seu pacte va evitar que PSC, ERC, Junts i comuns poguessin aprovar la llei dins del termini fixat pel TSJC per complir la seva decisió.

El Govern va accelerar llavors l’aprovació del decret que explicita el rebuig als percentatges. Tot i que Vox havia descartat recórrer de nou al CGE, finalment la pressió de Cs i PP ha permès que es tornin a unir. Tot i això, com que es tracta d’un decret, està en vigor des de dilluns -dins el termini habilitat- i hi ha marge d’un mes perquè sigui convalidat a l’hemicicle, amb el suport ja garantit dels comuns. El CGE té 12 dies hàbils per pronunciar-se, així que el text serà avalat sense contratemps, i haurà d’aclarir si el document compleix la Constitució i l’Estatut.

Conseqüències penals

Un cop quedin aprovats pel ple tant la llei com el decret, les dretes activaran el canal del Tribunal Constitucional. PP i Vox ho poden fer, ja que tenen més de 50 diputats al Congrés dels Diputats (els populars sumen 88 i l’extrema dreta, 52), però els màxims líders nacionals, Alberto Núñez Feijóo i Inés Arrimadas, han acordat una aliança perquè Cs pugui signar i consensuar el text del recurs d’inconstitucionalitat.

La tercera pota de l’ofensiva passa per una possible responsabilitat penal del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, i d’altres alts càrrecs del Departament que dirigeix. El primer a moure fitxa va ser Cs, que ja el 28 de març va presentar una denúncia davant la fiscalia del TSJC que va ser desestimada el 4 de maig perquè considera que no es donen «els caràcters propis d’il·lícit de naturalesa penal», perquè una cosa és discrepar de les directrius en matèria de política lingüística en l’àmbit educatiu i una altra cosa és defensar que «les autoritats educatives s’han mantingut deliberadament apartades de la legalitat» i afirmar que «aquesta pràctica constitueix un pla criminal».