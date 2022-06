El jutge, a Elsa Artadi: «Vostè no te cap credibilitat»

«Vostè no té cap credibilitat perquè no quadra absolutament res». El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga la presumpta trama russa del procés, es va dirigir així a l’exdirigent de Junts Elsa Altadi en acabar el seu interrogatori com a testimoni, que es va produir el 31 de maig. En la seva declaració, la que va ser candidata a l’alcaldia de Barcelona reconeix que l’expresident Carles Puigdemont la va enviar a una reunió que es va fer dies abans de la declaració unilateral d’independència (DUI), a l’octubre del 2017, i en què es va parlar de criptomonedes. «Tot va tenir poc rigor», va explicar.

La declaració d’Artadi es va produir dies després que Víctor Terradellas, exresponsable de relacions internacionals de CDC, confirmés davant del jutge Aguirre que ell, juntament amb altres persones, entre ells l’exdiplomàtic rus Nicolai Sadovnikov, es van reunir dues vegades amb Puigdemont a la Casa dels Canonges, la seva residència oficial, abans de la DUI, i que en aquesta trobada els suposats emissaris del Kremlin li van oferir al llavors president ajuda econòmica i 10.000 soldats de Rússia. En una d’aquestes trobades va ser-hi Artadi, així com en una altra amb un grup similar, que es va realitzar a l’Hotel Colón, en què es va parlar de criptomonedes. En la seva declaració, l’exdirigent de Junts va admetre aquests contactes, però els va treure importància, al·legant que havien durat poc i que no es va concretar res. També va insistir que, a banda de Terradellas, desconeixia quins van ser els seus interlocutors. Les seves vagues paraules van enervar el jutge Aguirre, que en acabar l’interrogatori no només li va dir que la seva versió «no té sentit» i «no té lògica», sinó que també podia «tenir conseqüències processals, que ja es veuran quines». Abans li va recordar que els testimonis tenen l’obligació de dir la veritat. «El president l’envia a entrevistar-se amb unes persones, entre les quals hi ha Víctor Terradellas, d’una cosa important i vostè no pren nota de qui són, ni de què realment pretenen, per explicar-li? Si li encarrega anar-hi és perquè val la pena, sobretot en uns dies tan especials com eren els previs a la DUI (...) Està allà de cos present i res més? No té sentit», va deixar anar el togat. «Poc rigor i credibilitat» Abans li havia retret: «Un ciutadà rus ve a proposar alguna cosa de criptomonedes, si més no saber qui són. El més habitual és que es donin targetes». Artadi va respondre: «Tot va tenir poc rigor i poca credibilitat». Però el jutge va insistir: «Alguna cosa té quan [Puigdemont] els rep al cap de dos dies a la Casa dels Canonges». L’exdirigent de Junts contesta: «Jo no en vaig fer seguiment». I el jutge va replicar: «Però vostè va informar el president del que van parlar». «Si, sí», va corroborar Artadi.