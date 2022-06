Núñez Feijóo denuncia un «apartheid lingüístic a Catalunya»

Alberto Núñez Feijóo considera que els alumnes a Catalunya «no poden tenir coneixement del castellà» i que pateixen una situació d’«apartheid», en referència al sistema de segregació que va discriminar els negres a Sud-àfrica entre el 1948 i el 1993. El president del PP va instar l’executiu de Pedro Sánchez a presentar un recurs d’inconstitucionalitat per deixar en suspens el decret aprovat per la Generalitat de Catalunya, perquè «no entri en vigor». «Però sembla que no ho farà. Per tant, tenim un Govern que se sent còmode amb el fet que en una part del territori nacional s’incompleixi la llei», va explicar en una entrevista a Onda Cero.

Feijóo considera que en les comunitats amb llengües cooficials s’hauria de practicar un «bilingüisme cordial» que garanteixi que el 50% de les assignatures s’imparteixen en castellà. El cap de l’oposició va criticar que Sánchez miri cap a un altre costat davant del pacte lingüístic acordat per ERC, Junts, PSC i comuns, que no inclou el 25% de castellà que reclama una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. «Hi ha un apartheid lingüístic dels nens i nenes catalanes, que no poden tenir coneixement del castellà a les aules», va reiterar.

Si el Govern central no ho denuncia, ell es veurà «en l’obligació de presentar un recurs d’inconstitucionalitat», quan els textos legals ja siguin ferms, «per protegir un dels idiomes cooficials a Catalunya».

Allau de reaccions

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va respondre a Feijóo en un missatge de Twitter que «banalitzar el dolor, les morts i la ignomínia que va comportar l’apartheid és d’una baixesa política i moral inadmissible». «De nou, l’atac a Catalunya per guanyar quatre vots. Seguirem drets defensant la llengua catalana, la cohesió social i la llibertat de Catalunya», va afegir.

La consellera Laura Vilagrà va afegir que no pot estar «més en desacord» amb Feijóo. En una roda de premsa a l’Ajuntament de Barcelona, després de la reunió de la Comissió Mixta, la consellera de la Presidència va recordar que no és la primera vegada que polítics de l’Estat fan aquest tipus d’afirmacions. «Les dades i la pau social sobre el tema ho desmenteixen», va conclure, segons ACN.

Per la seva part, el líder del PSC, Salvador Illa, va admetre «una profunda decepció» per les declaracions de Feijóo. «Fa un plantejament de seguir amb la confrontació, quan cal afavorir la convivència i la retrobada», va lamentar Illa, que va demanar que la llengua no sigui motiu de divisió. D’altra banda, la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, va reclamar al líder del PP que sigui «més responsable» i que no «instrumentalitzi» la llengua. «No pot ser que el català sigui una arma llancívola entre partits per aconseguir vots», va apuntar.

Els socialistes, que sí que van formar part de l’acord per a impulsar la nova llei sobre el català, rebutgen el decret del Govern perquè consideren que «desafia els tribunals». «No dona resposta a la sentència i demana la inaplicació dels percentatges; no hi estem d’acord», va ratificar Romero.

Paraules «gravíssimes»

Paral·lelament, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va qualificar de «gravíssimes» les paraules del president del PP. Colau va convidar Feijóo a visitar una escola de la ciutat per «comprovar» que el que ha assegurat «és una barbaritat i una falsedat».

L’alcaldessa va afegir que l’expressió del líder del PP és una «mentida tan flagrant» que no sap si es deu a la seva «ignorància» o bé a que ha «volgut mentir i fer mal». «És l’últim que necessitem», va concloure Colau.