Catalunya acull més de 40.000 refugiats ucraïnesos

Després de complir-se els 100 dies de la guerra a Ucraïna, 40.531 refugiats que fugen del conflicte bèl·lic han arribat a Catalunya, segons les dades que disposa la Creu Roja. «Les primeres setmanes va ser com un tsunami, arribaven centenars de persones cada dia», reconeix Enric Morist, coordinador de l’entitat. Després els ritmes van anar minorant. Han acabat els viatges exprés en furgonetes, les onades d’ajuda humanitària desbordada i ara qui necessita lots de menjar i roba són els que ja estan fora de perill. «El Govern central segueix sense transferir-nos els fons que necessitem», lamenten des de la Generalitat, que veu com molts refugiats tornen al seu país o s’han de traslladar a altres comunitats autònomes per manca d’allotjaments a Catalunya.

El pic de l’arribada de refugiats ucraïnesos es va produir dues setmanes després d’esclatar el conflicte, entre el 7 i el 13 de març. Arribaven una mitjana de 600 persones al dia, especialment a través dels trens que s’aturaven a l’estació de Sants. Altres ho feien pels aeroports i per carretera. «Algun dia vam arribar al miler», puntualitza Morist, que recorda com els responsables de la Creu Roja es passaven el dia aixecant telèfons entre llistats d’hotels per buscar-los un lloc on dormir. A finals de març, eren 9.500 els ucraïnesos que dormien en els hotels de Catalunya, finançats tots pel Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. Ara aquestes xifres han baixat. Hi ha 4.861 refugiats allotjats. A més, 4.444 persones més han estat derivades a altres autonomies o a altres organitzacions. «Si no ho haguéssim fet tindríem un col·lapse d’allotjament a Catalunya», justifica Morist. Serveis socials municipals La meitat dels refugiats són nens i 4.500 ja s’han incorporat a l’escola catalana. Actualment, qui intenta donar resposta a aquestes necessitats són els serveis socials municipals, ja col·lapsats per la pandèmia. Barcelona, en 60 dies d’atenció especialitzada, ja ha concedit gairebé 500 ajuts a refugiats ucraïnesos, encara que són més de 1.500 llars les que els han sol·licitat. De mitjana, s’han repartit 233 euros per llar.