La Guàrdia Urbana de Barcelona ha enxampat un motorista a 123 km/h per la Via Augusta en un tram limitat a 50. La infracció es va produir dissabte passat -28 de maig- i el conductor ha estat denunciat penalment, segons ha informat la Gàrdia Urbana en un missatge a les xarxes socials.

"Per una mobilitat segura a Barcelona, respectem els límits de velocitat", ha reclamat la Guàrdia Urbana. Precisament tres dies abans, el 25 de maig, la Guàrdia Urbana també va denunciar penalment el conductor d'un turisme que circulava per la Ronda de Dalt a 195 km/h en un punt limitat a 80. "L'excés de velocitat és una de les causes principals de sinistre a la ciutat i augmenta la gravetat de les lesions", ha recordat la Guàrdia Urbana de Barcelona.