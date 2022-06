Junts però no iguals

Junts per Catalunya afronta un moment decisiu: sense l’expresident Carles Puigdemont al capdavant del partit, ni Jordi Sànchez com a secretari general, sense candidat a l’alcaldia de Barcelona ni a la de Girona, amb ERC ostentant la presidència de la Generalitat i amb un entorn independentista que no està en els millors moments segons les enquestes i que no disposa d’un full de ruta concret, JxCat renova la seva direcció encomanant-se a un tàndem amb dues figures molt diferents: el postconvergent Jordi Turull i la presidenta del Parlament, Laura Borràs. La nova estructura de poder del partit es basa en aquest duet, però també en altres nuclis no menors en una formació política heterogènia.

Jordi Turull és convergent d’arrel. Va començar a les joventuts, va escalar tots els esglaons del poder institucional, de Parets al Palau de la Generalitat, i ha aconseguit una sèrie de fidels -amb matisos- amb els quals compta en la seva etapa de secretari general. Els expresos Josep Rull i Joaquim Forn; Damià Calvet; Meritxell Budó; les conselleres Violant Cervera i Lourdes Ciuró; el conseller d’Economia, Jaume Giró... Càrrecs institucionals més dirigents territorials hi confien per aconseguir centrar el partit cap a posicions de responsabilitat, de govern i allunyades de postures antisistema i molt poc convergents.

Laura Borràs fa menys de cinc anys que està en política i en fa bandera. Però ha passat per càrrecs de pes -consellera de Cultura, candidata a les eleccions generals, candidata a la presidència de la Generalitat, presidenta del Parlament- i acumula un nucli de fidels molt lleials que ha fet pujar a càrrecs de molt pes a Junts: Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, diputats al Parlament, seran vicepresidents. David Torrents, mosso d’esquadra i regidor a Badalona, serà secretari d’organització. Míriam Nogueras, cap de files a Madrid, seguirà a l’executiva i al secretariat. Jaume Alonso-Cuevillas, diputat i advocat, també és a la nova cúpula. Tots ells es caracteritzen per un verb molt desafiador contra tot pacte amb el Govern, contra ERC i per crear un altre conflicte amb l’Estat. Cap és entusiasta de seguir en el Govern a qualsevol preu.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i la consellera d’Universitats, Gemma Geis, entre d’altres, han evitat «mullar-se» en un sentit o un altre. També hi ha noms com el d’Antoni Morral, delegat del Govern a Barcelona, així com altres alts càrrecs que exerceixen una certa influència, però que no es declaren fidels ni de l’una ni de l’altre. Josep Rius, fidel escuder de Puigdemont i actual portaveu del partit, també eludeix mullar-se. Li succeeix com a altres: el seu referent és l’expresident abans que qualsevol altre.

Una de les darreres coses que ha fet Jordi Sànchez abans d’abandonar la nau és tancar acords amb exconvergents del PDeCAT a nivell local. Atenció a Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, que es podria passar a Junts perquè el partit tingui una mica de presència metropolitana. Teresa Pallarès, candidata a Reus i delegada del Govern a Tarragona, és un altre poder destacat, amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega.

Convergència sempre va ser un partit amb una forta implantació municipalista. Junts hi aspira davant del pes creixent d’ERC, de manera que els alcaldes o candidats a ser-ho són peça clau. Cristina Casol, alcaldable per Lleida, entra també en la nova executiva de Junts. I Mònica Sales, diputada de les Terres de l’Ebre, és un altre puntal territorial creixent. A Barcelona, ​la pugna entre els que demanen un alcaldable que procedeixi de l’actual equip municipal i els que busquen un fitxatge estrella és una altra clau que cal tenir en compte.

Junts només té dos anys de vida, però ja acumula abandonaments de pes. El president del partit, Carles Puigdemont, deixarà de ser-ho. El secretari general, Jordi Sànchez, també. Elsa Artadi, alcaldable per Barcelona, ha decidit deixar la política. Marta Madrenas, que ostenta a Girona la principal alcaldia de Junts, no repetirà. Després de sortir de la presó indultat, ni Joaquim Forn a Barcelona ni Josep Rull des de Terrassa ja són al pont de comandament. I l’exconseller Damià Calvet, que va competir amb Borràs per ser candidat a president, presideix el Port de Barcelona i no ocupa un espai central al nucli dur.