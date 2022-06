El jutge del 3% imputa el germà de Felip Puig, exdirector del Meteocat

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, instructor del cas 3%, prendrà declaració entre els propers 5 i 7 de juliol com a investigat a l’exgerent de TV-3 i administrador de Triacom Oriol Carbó. Fonts jurídiques han informat a Europa Press que aquells dies el titular del Jutjat Central d’Instrucció Número 5 escoltarà també com a investigats l’exdirector del Meteocat Oriol Puig (germà de l’exconseller de CDC Felip Puig) i l’administrador d’Hispart, Juan Manuel Parra

Aquestes noves declaracions acordades per l’instructor arriben després que la Fiscalia Anticorrupció presentés un escrit datat dijous sol·licitant aquestes diligències i descrivint l’«entramat de finançament il·legal de CDC a través de la facturació falsa».

Pel que fa a Carbó i Puig, segons explica el fiscal José Grinda, l’execució del requeriment judicial relatiu al Meteocat -el Servei Meteorològic de Catalunya- va revelar que la quantitat obtinguda per la productora Triacom del servei autonòmic va respondre a un frau orquestrat per tots dos. «Segons es desprèn de la documentació obtinguda del Meteocat, i recull l’informe policial aportat amb l’ofici de 27 d’abril del 2022, es va produir un procés de licitació fraudulent i un cobrament de Triacom de 70.800 euros (amb data final de 3 de febrer de 2016) malgrat no existir cap treball ni cap servei que ho justifiqués», assenyala el fiscal.

En relació a Parra, Anticorrupció apunta que des del començament d’aquesta peça s’ha acreditat que Hispart va prestar serveis a Convergència consistents a dissenyar i implementar la campanya de comunicació per al partit corresponent a la campanya electoral de les eleccions de 2010, generant un deute d’aproximadament 750.000 euros.

Simulació de documents

En el seu escrit, la fiscalia assenyala que consta com l’exgerent de CDC Germà Gordó es va dirigir a Carbó «i li va donar instruccions perquè abonés a Parra el deute» que el partit «havia contret amb ell» i amb Hispart per l’organització i la producció d’aquesta campanya. La quantitat total abonada per Triacom a Hispart per compte i en benefici de CDC, afirma el fiscal, va pujar a uns 750.000 euros. «Per això, Carbó i Parra es van posar d’acord per simular de manera completa uns documents destinats expressament i directament a l’activitat econòmica», afegeix.