Malestar a les escoles per l’ajust a la baixa dels monitors d’extraescolars

La falta de monitors per a les extraescolars del setembre a les escoles catalanes ha activat les alertes. El Departament d’Educació manté els seus plans que aquell mes hi hagi jornada intensiva a infantil i primària, encara que en juntes de directors s’havia plantejat la possibilitat de reduir els dies de jornada intensiva davant els problemes per trobar prou monitors d’activitats extraescolars per a aquella hora (15.30-16.30).

El que ha canviat, i així ho ha comunicat Educació a les direccions de les escoles en les darreres hores, és el nombre de monitors que cada centre tindrà en funció del nombre d’alumnes. El departament havia previst una ràtio d’un monitor per cada 16 alumnes. A partir d’aquí els centres van fer els càlculs. En una escola tipus d’infantil i primària de dues línies hi ha 450 alumnes. Li correspondrien 28 monitors. La sorpresa l’han tingut aquesta setmana els directors en rebre una notificació de la conselleria en què se’ls informava que els correspon una xifra que, sobre l’escola tipus, és de sis monitors menys. Davant l’enrenou generat, dijous els directors van rebre un aclariment: la ràtio de monitors es calcula no sobre el 100% dels alumnes, sinó sobre el 80%.