«Vaig proposar dues xerrades a Moscou al cap de l’oficina de Puigdemont»

«Jo li vaig proposar, com a devolució de favor, dues conferències a Moscou». La persona a la qual es referia l’empresari rus radicat a Barcelona Alexander Dmitrenko davant del jutge Joaquín Aguirre, que investiga la presumpta trama russa del procés, és l’historiador Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de Carles Puigdemont.

Dmitrenko, a qui el Govern espanyol va denegar la nacionalitat per la seva suposada vinculació amb els serveis d’intel·ligència russos (que ell nega), va acompanyar en les dues ocasions a la capital russa Alay, a qui l’uneix, segons les seves paraules, una relació « amistosa», alhora que li està agraït per la seva intermediació per aconseguir una acreditació com a ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona a Rússia. Segons una investigació periodística internacional, Alay va aprofitar els viatges per demanar suports per al procés.

La resposta sobre Moscou va ser a preguntes del fiscal Fernando Maldonado i després d’interrogar-lo el jutge de forma minuciosa sobre la seva intermediació en una operació de compra i venda de gas liquat entre una empresa xinesa i una altra de russa, que, segons els investigadors, podria suposar una tapadora per aconseguir finançament per al procés.

Tant el magistrat com el fiscal van mostrar la seva estranyesa perquè al mòbil d’Alay hi hagués una conversa en què Dmitrenko anunciava al cap de l’oficina de Puigdemont que «havien arribat els 295.000 euros» a Rússia com a «pagament de garantia» d’aquell negoci, a la qual cosa afegia: «Felicitats a tots nosaltres, primer gran pas fet». «Molt important», li respon l’empresari.

En la seva declaració, Dmitrenko va rebutjar que Alay tingués «cap interès» en aquesta operació, però va assegurar que ell li va voler explicar perquè és el seu amic i considerava que era important per a la «promoció» de la Cambra de Comerç de Barcelona. L’empresari va destacar en el seu interrogatori que ell no té res a veure amb el finançament del procés. «Vostè blanquejava els diners de Rússia a través de les seves empreses?», va preguntar el jutge. Dmitenko va ser contundent: «Mai».