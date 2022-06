Un os ataca a només 200 metres d’una àrea recreativa de la Vall d’Aran

Una tanca electrificada de més d’un metre i mig d’alt i vuit gossos mastí resguardaven un ramat de més de mil ovelles a les muntanyes de Vilamòs, a la Vall d’Aran. Tanmateix, ni això va ser suficient per a espantar els ossos bruns que habiten al Pirineu. Un quadrúpede va matar a dos animals durant la matinada de divendres. A més, l’atac es va produir a 200 metres de l’àrea recreativa del poble.

Els pastors van trobar les dues ovelles mortes a primera hora del matí i van avisar les autoritats. Els agents de medi ambient del Conselh Generau d’Aran van trobar indicis de la presència d’un os en la zona. Així i tot, es van emportar les restes dels animals per a corroborar la causa de la mort.

Avís a la població

«Demanem als veïns i a tota la població que vagin amb compte si passegen per la zona», ha avisat l’alcalde de Vilamòs, Oriol Sala. En la zona recreativa, que es troba en l’entrada del poble, hi ha una pista de pàdel i una altra polivalent, així com un espai per a fer barbacoes.

Els agents rurals del govern regional han informat que aquest 2022 ja han comptabilitzat sis atacs més. Els ossos que viuen als Pirineus formen part d’un programa de conservació. En la serralada entre Espanya i França hi viuen uns 70 exemplars.