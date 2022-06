Un congrés de baixa participació posa Borràs i Turull a liderar Junts

Laura Borràs i Jordi Turull ja són formalment la nova presidenta i secretari general de Junts. Però ho són només amb el 29% i el 30% de suport respectivament del total dels 6.000 possibles votants del partit. Van aconseguir el 78,5% i el 92% dels vots emesos al congrés del partit, en un context de baixa participació. Ho són després d’un conclave plàcid i d’autoafirmació però amb un nivell de participació en les votacions alarmantment baix (no va arribar ni al 40% del cens) que intenta unir posicions després de dos anys de certa inquietud interna i en un moment en què ERC ostenta per primera vegada la presidència de la Generalitat i Junts se la juga a les properes municipals. Tots dos van participar en una jornada a Argelers de la Marenda (França) marcada pel missatge combatiu de Puigdemont que dibuixa la línia de futur: ancorar-se en l’execució de la independència amb una estratègia oposada a la d’ERC. Això sí, sense abandonar el Govern.

A les votacions, que no tenien cap misteri perquè no hi havia competició interna, Turull, amb 1.854 suports, va aconseguir superar en l’estima de la militància Borràs, que es va quedar al 1.776. També destaca, a més de la baixa participació (van votar una mica més de 2.000 persones d’un cens de 6.000), el baix nivell de suport del nou secretari d’organització, David Torrents (918 vots absoluts, un 15% del cens, 46% dels vots emesos), així com d’Aurora Madaula (919 vots), una de les noves quatre vicepresidències. En el cas de Torrents, malgrat que per reglament no arribaria al 50% mínim requerit, un acord polític -perquè entrin tots els integrants de la nova executiva- li fa assolir el càrrec.

Turull va afirmar que vol ser secretari general per ser útil i per culminar el procés independentista i anar «a totes». També va dibuixar un partit que sigui útil, tot en un missatge optimista i de mà estesa. «Estem aquí més junts i compromesos que mai», va proclamar.

Independència com sigui

«Ara l’objectiu és independència o independència», va resumir en la seva intervenció. «És una urgència passar a l’acció», va rematar, insistint en la necessitat de «posar la directa» i passar als fets. Un missatge, com el matutí de Puigdemont, que no ha estat completat amb concrecions respecte a aquesta proposta. En qualsevol cas, un discurs, com tots els del congrés d’Argelers, dedicat a donar ànim independentista davant de la «repressió» de l’Estat. I pel que fa a pactes, un missatge d’obertura -en un partit que va signar un text contra qualsevol aliança amb el PSC, amb què governa la Diputació de Barcelona- a les aliances: «Si per avançar hem de pactar, pactarem, però al servei de Catalunya, mai Catalunya al servei dels pactes»

Per la seva part, Borràs va fer autocrítica assumint els «errors» comesos, la falta d’unitat independentista i per això va reclamar «recomençar» amb autoafirmació. I si bé, com Turull, va defensar que Junts és un partit de govern, va afegir un encàrrec directe: «Fer que el Govern sigui més ambiciós nacionalment, gestionar les necessitats, però també tenir present que cal governar amb una visió independentista». Borràs va assumir que «la repressió ha fet el seu efecte» i va admetre desànim, un missatge en clau interna després de dos anys de navegació interna complexa. Tot en un discurs en què va evitar la seva situació judicial i no va citar Jordi Sànchez. I que va deixar una perla, en les crítiques a l’Estat i a l’opció d’un govern de dretes: «Què farà l’extrema dreta que no hagi fet l’esquerra espanyola?», es va preguntar en relació amb Catalunya.

En una de les intervencions matinals, l’exconseller Toni Comín reclamava convertir el Govern «d’una vegada» en una «eina de confrontació» amb l’Estat. «No hem vingut a escalfar cadires, per això ja hi ha altres partits», va concloure.

I el secretari general sortint, Jordi Sànchez, preferia subratllar la necessitat de la unitat independentista i la unitat dins de Junts, partit que ha viscut sota el seu mandat moments d’angoixa. «Prou de buscar excuses externes perquè de l’Estat no podem esperar res de bo, siguem capaços d’assumir la responsabilitat que tenim tots i la gent al capdavant de les institucions». I dirigint-se a la resta de partits i entitats independentistes va afirmar: «Tornem a treballar per buscar la unitat estratègica que avui no tenim».