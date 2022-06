Puigdemont crida al combat contra l’Estat i contra l’estratègia d’ERC

Paradoxes de la política: Carles Puigdemont llança un dels seus discursos més intensos en el moment del seu comiat. Comiat d’un càrrec però no de l’autoritat perquè en només vint minuts, l’expresident ha llançat un missatge combatiu inequívoc: ni parlar de visions pactistes o complaents respecte a l’Estat, ni parlar de comprar l’estratègia d’ERC (que ha definit com de «qui dia passa anys empeny», és a dir, complaent) sinó que toca continuar denunciant el que ha descrit com un atac frontal d’un Estat que segons Puigdemont és corrupte legal i moralment, que treballa amb els mitjans de comunicació i els tribunals per a reduir la llengua catalana i considerar als catalans ciutadans de tercera.

Puigdemont es va posar als 900 delegats del congrés de Junts a la butxaca des del minut u, gràcies a una tàctica infal·lible: atacar a Esquerra i carregar contra tot acostament al Govern, a qualsevol Govern. Va triar al republicà Gabriel Rufián, que va gosar afirmar que no cal anar tant a Waterloo (on Puigdemont té la seva residència). «El que no és normal és haver d’anar a visitar a algú a Waterloo, el que és normal i decent és visitar-lo perquè no se senti sol, perquè se senti ben acompanyat», va clamar, aconseguint la primera de diverses ovacions.

A partir d’aquí, tot el discurs va ser un martell combatiu contra un «estat de repressió que no ha deixat d’accelerar des d’aquest infaust discurs del rei del 3 d’octubre en què va donar llum verda a la repressió». I va descriure a tots els governs espanyols com a mentiders perquè «ens consideraran sempre ciutadans de segona o de tercera» i malalts de «corrupció política i moral». Ha posat com a exemple l’espionatge, el català i l’incompliment de les inversions a Catalunya en comparació amb el que s’inverteix a Madrid. «Collons, ja està bé!» va arribar a etzibar. Els delegats es van posar en peus en nombroses ocasions per ovacionar-lo.

ERC i els seus càrrecs

Tot per a donar un únic i inequívoc missatge a la nova direcció del partit: ni parlar de fer passos enrere per a acostar-se a Esquerra, perquè ERC és segons Puigdemont -que no els va citar en cap moment- el partit que busca una «falsa normalitat» o la «reconciliació, pacificació».

És més, va acusar els republicans de «prioritzar el benestar dels seus quadres» quan això, assegura, té conseqüències catastròfiques per als ciutadans» per no reconèixer «el principi de realitat». Això sí, sense deixar de governar la Generalitat.

«Desplegar» la independència

El discurs tenia un clar i únic objectiu: encomanar a la nova cúpula que mantingui com a objectiu «desplegar» la declaració d’independència del 27 d’octubre del 2017 tot i reconèixer que és un context de «confusions, renúncies, descoratjament». Per això va demanar que Junts -al qual va descriure com l’autèntic adversari de l’Estat- sigui reconeixible com a força que, estigui en el govern o l’oposició, es manté «serenament compromesa» per a culminar la independència.

En definitiva, l’objectiu no és un altre que intentar l’hegemonia independentista. Enfront de l’Estat, sí. Però abans de res enfront d’Esquerra Republicana.