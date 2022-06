Detinguts dos joves per fer-se fotos a Sants amb artefactes explosius simulats

Els Mossos d’Esquadra van arrestar dissabte a dos joves, de 21 i 17 anys, per desordres públics a l’estació de Sants de Barcelona. Els fets van ocórrer cap a les deu del matí, en plena operació sortida del pont vacacional, quan centenars de ciutadans entraven i sortien del lloc.

Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona va sorprendre els dos sospitosos fent-se fotos al costat d’un vehicle dels Mossos d’Esquadra amb artefactes explosius simulats. El cotxe estava aparcat al costat de l’estació i pertanyia a dos agents que hi havien anat per una agressió que havien patit uns vigilants de seguretat privada.

Els policies municipals van avisar els agents dels Mossos del que havia passat. Els agents, al veure que eren artefactes que semblaven dissenyats per semblar explosius –tenien cables i tubs d’escuma– tot i que no ho eren, van avisar la Comissaria General d’Informació de la policia catalana, l’àrea policial encarregada d’investigar qualsevol indici de terrorisme. Els dos joves eren magribins.

Entre l’equipatge que portaven hi havia un mapa de la ciutat de Pamplona en el qual hi havia marcats punts com l’estació d’autobusos, una gasolinera i una farmàcia. Al ser interrogats per separat, tots dos van donar explicacions contradictòries sobre per què eren a Sants i, sobretot, per què s’estaven fent fotos al costat del cotxe patrulla.

Finalment, se’ls va comunicar que quedaven arrestats per un delicte de desordre públic.