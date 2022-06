La paràlisi de la inversió porta la relació entre ERC i el PSOE al límit

Hi ha una paraula en català que provoca freqüents problemes a qui intenta traduir-la al castellà. És «atzucac». Formalment traduïda com a «callejón sin salida», en català adquireix també un to de situació sorprenent davant la qual és difícil reaccionar. La publicació de les xifres d’execució dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), amb aquest escàs 35,77% per a Catalunya que adquireix tints de greuge majúscul quan es compara amb el 183,97% realitzat a Madrid, ha situat ERC i el Govern en un autèntic atzucac. Què fer davant de tant «incompliment», com diuen els republicans, del Govern de Pedro Sánchez?

I és que la relació entre els executius central i català cada cop s’assembla més a un quadre d’Escher, d’aquells en què la manipulació de la perspectiva porta a la paradoxa visual. Un atzucac (PGE), dins un altre («Catalangate») que, per part seva, es troba immers en un altre (taula de diàleg).

Els tres assumptes exposats que afecten el Govern català podrien donar, per ells mateixos, peu a una ruptura entre els republicans i els socialistes. La dependència de la convocatòria de la taula de diàleg de l’agenda de Sánchez, ja sigui una Conferència de Presidents, bé unes eleccions a Castella i Lleó i, ara, a Andalusia, demostra, segons ERC, «que el president del Govern no té cap interès a trobar una solució al conflicte polític que ell mateix ha reconegut que existeix. Ni han plantejat una sola solució, avui dia».

Relacions «estancades»

Davant de tot això, pensa Aragonès trencar amb el Govern? «Trencar en el sentit de llançar una declaració altisonant que després obligui a recular perquè som una Administració que no recapta, no té l’aixeta dels diners i que depèn de l’Estat, a hores d’ara encara, per posar més trens en hora punta ?», es pregunta una veu de Palau que resumeix l’anterior en «fer una rebequeria». La resposta és «no». «Nosaltres no fem gestos de cara a la galeria que, fet i fet, podrien perjudicar el ciutadà». Les relacions «ja estan estancades».

Diverses fonts coincideixen que els «incompliments de Sánchez s’han d’afrontar per separat». «Quant al dèficit d’execució dels PGE, es pot sobreactuar i fer saltar la banca o bé exigir i percudir en l’exigència que es compleixi el que s’ha pactat i pressupostat. El Govern està en aquesta segona opció».

«El més greu és que els incompliments no són cap a ERC, sinó cap a la ciutadania. És obvi que Esquerra posa la cara perquè és l’única part que persegueix solucions i, per tant, qualsevol dilació o incompliment va contra nosaltres. Perquè ni Junts, ni el PSOE estan per buscar respostes als problemes», pondera una veu, conscient que ja s’ha instal·lat a l’inconscient la idea que ERC dóna un suport gratis a un Govern que no li dóna ni les gràcies. El pagafantisme.

Hi ha qui fins i tot es mig ofèn i recorda que, després del «Catalangate», ERC al Congrés «ja va començar a respondre». Tant a la plaça de Sant Jaume com al carrer de Calàbria esperen que Sánchez faci moviments en tots els àmbits. Esperar no com a expressió de desig, sinó com a conseqüència lògica d’un escenari «gens esperançador» per als socialistes. «Ells són els que tenen el problema», resumeix una veu del partit.

«Se’ls complica molt el calendari. A qui recorreran per aprovar uns nous pressupostos, com la UE els està exigint, gairebé asfixiants? Quantes derrotes al Congrés poden assumir? Quantes lleis es poden quedar al tinter?», exemplifica d’una tirada una font que reconeix que la situació ha arribat a un límit. I sentencia: «Ells han de moure peça. Perquè només depèn de Sánchez». La veu mig ofesa d’abans, en la mateixa línia que l’anterior, es pregunta: «Què pensa fer el PSOE? Perquè si no canvien i, sobretot, si no compleixen, la ruptura serà inevitable».

Des de la reforma laboral

«No ens posem fantàstics amb ERC», responen en canvi des de la cúpula del PSOE, en què recorden que diverses últimes iniciatives -la reforma laboral, el decret anticrisi, la llei audiovisual i la d’impuls dels plans de pensions d’ocupació- han tirat endavant amb el vot en contra dels republicans. Tampoc no van avalar, incideixen, totes les pròrrogues del primer estat d’alarma. Els socialistes, per tant, continuaran estirant la geometria variable: «Juguem amb Ciutadans, amb Bildu o amb qui se’ns acosta. El que és important per a nosaltres és que les mesures no descarrilin. Ens agradaria treure-les amb els que compartim sensibilitat ideològica, però operen altres factors», analitza un comandament de Ferraz en fil directe amb Pedro Sánchez.