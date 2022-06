La secció setena de l'Audiència de Barcelona ha confirmat la presó provisional per al presumpte violador d'una menor d'edat a Igualada la nit de la Castanyada del 2021. D'aquesta manera, la sala ha rebutjat el recurs d'apel·lació que va presentar la defensa de l'acusat en contra de la presó provisional comunicada i sense fiança que el 23 d'abril passat va dictar el jutjat número 4 d'Igualada. La mesura es va prendre després d'escoltar la declaració del presumpte violador. La causa està oberta per agressió sexual i assassinat en grau de temptativa. L'advocat de l'acusat va al·legar indefensió del seu client, ja que no havia pogut tenir accés a totes les actuacions abans de prestar declaració.

El lletrat de l'acusat considerava que s'havia vulnerat el dret de defensa del seu client i, per això, demanava la nul·litat de la presó provisional. L'advocat argumentava que quan l'acusat va declarar després de ser detingut la causa es trobava sota secret de sumari, de manera que no tenia accés a tots els detalls.