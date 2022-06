Retrets interns a l’equip de Turull en la nova cúpula de Junts

Ni presentant una sola candidatura no s’ha pogut evitar la divisió. Junts és un partit en una disjuntiva: només 48 hores després de celebrar un congrés per renovar la seva cúpula i transmetre unitat al voltant del tàndem entre Jordi Turull i Laura Borràs, el recel continua instal·lat entre els dos sectors. El motiu són les baixes xifres de suport rebut pels borrasistes, que porten fins i tot el secretari d’Organització proposat, David Torrents, a estar fora de l’equip, segons el reglament. Tot sembla indicar que s’arribarà a una solució inclusiva, però el problema és més de fons que un càrrec o un altre. El problema és de suspicàcia i estratègies divergents.

Pel que fa al més urgent: Torrents, exmosso d’Esquadra i regidor a Badalona, fidel a Borràs i de verb molt esmolat, havia de ser escollit secretari d’organització en la llista conjunta que es va presentar davant dels militants. Només havia d’aconseguir que la meitat dels que van votar ho fes marcant el seu nom. Però ni així. El mateix li ha passat en les votacions del congrés d’Argelès a la diputada i també fidel a Borràs Ester Vallès. Per pocs vots, però es queden fora. De la mateixa manera que hauria quedat fora la vicepresidenta del partit, Aurora Madaula, si no és perquè el 50% necessari per entrar en la direcció s’ha tingut en compte en relació amb el conjunt obtingut pels quatre vicepresidents.

Madaula, que com Torrents no es mossega la llengua, va afirmar a Twitter: «Hi ha qui ha tancat la carpeta de la independència i els que no ho fem, molestem». També en aquesta xarxa social, va afegir, per si encara no quedava clar: «Malgrat que alguns han maniobrat perquè jo no hi fos, hi estic».

La solució arribarà previsiblement avui, quan es reuneix l’executiva per primera vegada. La resolució podria passar per un pacte polític entre Borràs i Turull per cobrir la vacant dels dos càrrecs. Però no serà fàcil perquè determinats dirigents són explícits, en privat: el reglament diu allò que diu. I afegeixen que s’hauria de tornar a votar per omplir les dues vacants.

La qüestió de fons és la següent: Borràs no va voler escoltar qui li va proposar fomentar una discriminació positiva de vots cap als seus fidels en la direcció. I en canvi ara es denuncia, des de l’entorn de la presidenta del Parlament, que els seguidors de Turull sí que van llançar missatges per no votar-la a ella.

Però per anar encara més al fons del tema. Els fidels a Borràs tenen autèntica al·lèrgia a tot allò relacionat amb Convergència o la postconvergència del PDeCAT, perquè consideren que són aquests quadres, instal·lats ara a Junts, els que, en la terminologia de Madaula, volen tancar la carpeta de la independència i gestionar la autonomia. Cal esmentar en aquest sentit missatges clau dels partidaris de la via Borràs, durant el congrés. Com l’exconseller Toni Comín, que va exigir que el Govern -els consellers de Junts del qual l’escoltaven en primera fila- es dediqui d’una «santa vegada» a lluitar per la independència.

Puigdemont va deixar la presidència del partit amb un missatge en contra de la normalitat autonòmica i d’ERC, a qui va acusar de prioritzar els càrrecs abans que qualsevol altra cosa. I la mateixa Borràs va demanar més ambició nacional al Govern.

Obert a pactes

Davant aquests plantejaments, Turull ha mantingut en tot moment un missatge conciliador. Però els seus fidels no amaguen que el partit necessita ordre davant del «hooliganisme» i defensen una bona acció de govern. És més: Turull va obrir la mà als pactes amb altres forces sempre que no lesionin els interessos dels catalans. I els fidels al nou secretari general responen a les crítiques borrasistes afirmant que «alguna gent sempre troba els culpables a fora».

Aquestes diferències de fons han estat les que han marcat unes complexes negociacions prèvies al congrés. Tots dos sectors s’acusen ara d’haver iniciat amb mal peu el camí. El partit té, a més, deures urgents: trobar candidat a l’ajuntament de Barcelona i al de Girona, forjar unes candidatures municipals que puguin competir amb ERC i consensuar un full de ruta polític independentista.