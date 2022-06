La jornada de ressaca al Congrés dels Diputats per la gala organitzada per l’Associació de Periodistes Parlamentaris deixarà cua. El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que va rebre el premi al parlamentari 2.0, s’ha pronunciat aquest dimecres sobre l’assumpte i el ja mític «155 monedes de plata» en unes declaracions en les quals ha titllat l’expresident Carles Puigdemont de «tarat».

«Dir que no l’has cagat alguna vegada en les xarxes socials és mentir. Ara bé, dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. Tarat és qui la va proclamar, no qui va publicar un tuit», ha etzibat a TV3.

Els retrets entre Rufián i l’entorn de Puigdemont són una constant. En episodis anteriors, Rufián va acusar l’excap del Govern i la seva mà dreta, Josep Lluís Alay, d’anar per Europa «creient-se James Bond» després que aquest diari destapés contactes amb persones vinculades al Kremlin, i també va assenyalar el diputat dels morats, Jaume Asens, per anar «massa a Waterloo».