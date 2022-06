Educació demana calma i diu que hi ha tres anys per canviar els currículums

Són molts els docents que aquests dies, a les portes del final de curs, es fan preguntes relatives a l’aplicació dels nous currículums de primària, secundària i batxillerat que entraran en vigor el curs 22-23. Encara no hi ha una versió definitiva, tot i que aquesta s’acostarà molt al document actual, «gairebé definitiu». Els decrets dels currículums estan en tràmit i la previsió del Departament d’Educació és que puguin aprovar-se abans del setembre. Conscient de la inquietud existent entre el professorat, Educació va enviar dimarts als centres indicacions per «clarificar» els aspectes clau de l’aplicació dels currículums. És un primer document, ja que a meitat de juny en rebran un altre de «més detallat», i és fruit de les preguntes fetes en reunions amb direccions.

En la notificació, Educació destaca en diverses ocasions que hi ha un termini de transitorietat de tres cursos per implementar els currículums. I les indicacions tenen en compte aquest termini. El document detalla que els centres hauran de dedicar 4,5 hores setmanals en el cas de primària i quatre hores en el cas de l’ESO a gestió autònoma. Són hores que cada direcció podrà decidir a què dedica, ja sigui a projectes transversals o a la millora d’algun aspecte que vulgui potenciar, com les llengües, per exemple. «A principis d’aquest curs 22-23 cada centre haurà de decidir si ja fa ús d’aquestes hores o si ho farà de manera progressiva durant els pròxims tres cursos acadèmics», assenyala el document. Les escoles també hauran de començar a treballar en noves programacions didàctiques, però «durant els primers tres cursos, els centres no estan obligats a tenir les programacions ajustades als nous currículums».

Nova jornada de vaga

El Departament insisteix molt en què els canvis dels currículums «no cal que es facin tots alhora». «Cada centre ha de decidir com avançar i a quin ritme», remarca. Una manera de calmar els nervis que viuen molts docents per aquest assumpte. La retirada dels currículums és una de les demandes dels sindicats de docents, que avui tornen a la vaga. Pel que fa a batxillerat, cada centre podrà adaptar les assignatures optatives anuals i trimestrals als seus recursos i organització. Durant el termini de transitorietat, per exemple, tindran l’opció que dues optatives trimestrals puguin ser anuals. Educació tindrà a finals de juny un desplegament orientatiu d’aquestes assignatures trimestrals. Vinculada al batxillerat, hi ha la selectivitat. Abans que acabi aquest curs, el Departament facilitarà models d’exàmens competencials, de manera que el professorat tingui una idea de com orientar la seva feina.

La formació del professorat serà una de les claus per a l’èxit dels currículums. El Departament oferirà formació diversa adaptada al ritme amb què cada centre hagi decidit desplegar-los.