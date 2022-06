Rufián qualifica Puigdemont de «tarat» i recula en ser desautoritzat

La jornada de ressaca al Congrés per la gala organitzada per l’Associació de Periodistes Parlamentaris va generar polèmica. El portaveu d’ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, que va rebre el premi al parlamentari 2.0, es va pronunciar sobre l’assumpte i el ja mític «155 monedes de plata» escrit el 26 d’octubre del 2017 en unes declaracions en què va qualificar l’expresident Carles Puigdemont de «tarat».

«Dir que no l’has cagada alguna vegada a les xarxes socials és mentir. Ara bé, dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. Tarat és qui la va proclamar, no qui va publicar un tuit», va assegurar Rufián a TV-3.

Les declaracions fins i tot van arribar la sessió de control al president, Pere Aragonès, al Parlament. El cap de files de Junts, Albert Batet, el va instar a pronunciar-s’hi i Aragonès va desautoritzar immediatament Rufián i el va emplaçar a corregir-les. Després de pocs minuts, el diputat republicà es va disculpar: «M’he equivocat amb unes declaracions molt desafortunades. Demano disculpes a qui s’hagi pogut sentir ofès, començant per Puigdemont, Aragonès i Junqueras».

La cara d’Aragonès mentre Batet desglossava el que Rufián havia dit a TV-3 sobre Puigdemont era seriosa, circumspecta. Mirada al sostre. Si hi ha una consigna que se segueix rigorosament a ERC és la de no esperonar Junts amb invectives i, especialment, Puigdemont, un líder amb molts seguidors fins i tot entre les bases republicanes del «rere-país», però que, lentament, opinen els republicans, va caient en una letargia mediàtica. La cautela és extrema, com s’ha pogut veure amb la llei del català a les aules, respecte la qual els republicans han evitat filtrar cap detall temorosos que fos causa i motiu suficient per als postconvergents per retirar-se, per segona vegada, del consens.

I just el dia en què el consens es visualitza, tant en les votacions com en la foto que es van fer els grups, després d’aprovar la llei, Rufián va sacsejar el vesper amb el pal. Els primers incrèduls, els que es van emportar les mans al cap, i van deixar anar algun exabrupte, van ser els seus. «És incomprensible, quan aquí hem forjat un consens pel català després de mesos de feina, ell va i ho rebenta», explicava una veu republicana.

«És la tercera vegada que fa referència a Puigdemont per indignar Junts», afirmava una altra veu, que recordava les seves intervencions sobre els contactes del propi expresident i el seu entorn amb Rússia, el 2017, així com la frase llançada a Jaume Asens «deixa d’anar tant a Waterloo» I, fins i tot, s’atrevia a realitzar un vaticini: «S’està cavant la seva pròpia tomba».

Opinions a favor

No obstant això, l’opinió sobre Rufián no és unànime en contra. Sense treure importància a l’«error» que va suposar relacionar les paraules «Puigdemont» i «tarat», veus rellevants del partit aposten per «cuidar-lo i ajudar-lo perquè respon als atacs permanents i constants dels convergents». Són les mateixes veus que recorden que amb Rufián, ERC ha guanyat dues vegades consecutives unes eleccions generals, el 2019, superant el PSC, i penetrant en àrees fins ara ignotes electoralment per als republicans.

«I ha vençut dues vegades Laura Borràs», apunta la mateixa veu, convençuda que és on els fa mal a Junts. I aquesta raó, la de la penetració, és a dir, l’«eixamplament de la base» que tant ha pregonat el duet director d’ERC -Aragonès i Junqueras-, és la que va motivar l’oferiment de tots dos a Rufián perquè encapçali la llista electoral per a les municipals a Santa Coloma.

Aquestes polèmiques relacionades amb l’expresident de la Generalitat posen en perill aquest oferiment? «Està clar que no», asseverava un bon coneixedor dels secrets del partit, «perquè el nostre projecte és engrandir el moviment, fer-lo més divers. No volem un moviment pur i els postconvergents ataquen a Rufián per això, per no ser pur».