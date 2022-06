Augmenta la inquietud pels suïcidis de policies

Una feina que exposa a episodis traumàtics. O que comporta horaris que dificulten la conciliació familiar i pot fer que tremolin les relacions sentimentals. O que implica un contacte gairebé diari amb la violència. O un tracte complex entre comandaments i subordinats. Les causes que poden explicar per què els policies se suïciden més que la resta de ciutadans no es coneixen. Però segons sindicats i associacions es treuen la vida tres vegades més que la mitjana de la població. I gairebé sempre utilitzen l’arma reglamentària. L’últim cas es va viure dilluns passat: un sergent dels Mossos d’Esquadra es va matar d’un tret a les dutxes d’una comissaria de Barcelona. Els entrevistats tenen clar que es fa molt poc per prevenir aquestes morts. I que no parlar-ne no hi ajuda. Casimiro Villegas és el president de l’Associació Predepol-Cero Suicidio Policial, una de les quatre entitats que hi ha a Espanya per afrontar aquestes morts i la que porta el recompte dels casos, fins on resulta possible, perquè els números no estan clars. Afirma que el 2021 van ser 43 els funcionaris que es van suïcidar, la majoria, membres de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, els cossos més grans. A Espanya, van fer el mateix gairebé 4.000 ciutadans. La proporció és molt més gran en el col·lectiu policial.

Quan li pregunten sobre per què hi ha més autòlisi entre agents, Villegas comença per lamentar que a Espanya hi hagi «un desconeixement total de la feina policial» i que no es formi en matèria d’«autoprotecció emocional» els agents, com sí que fan altres cossos de la cultura anglosaxona. El suïcidi de policies, per a Villegas, hauria de ser objecte d’un estudi multidisciplinari exhaustiu, perquè no hi ha una única causa que ho expliqui. «Cap policia se suïcida per un fet concret, o per un rampell. És un procés de desgast que pot agreujar-se durant anys». «Només des de la psicologia o la psiquiatria no ho resoldran», adverteix. Que la majoria dels policies que se suïciden acabin optant per fer-ho amb l’arma reglamentària significa únicament que aquesta és la manera més fàcil, aclareix. No significa res més. «De la mateixa manera que en el col·lectiu mèdic les autòlisis acostumen a ser per ingestió de fàrmacs».

L’estigma

Daniel J. López, que treballa a l’associació Papageno, va publicar el 2017 el llibre ¿Todo por la patria?, que aborda a fons el suïcidi en la Guàrdia Civil. Quan se li pregunta, assenyala també la qüestió de l’estigma. «L’estigma social provoca que les persones amb problemes no demanin ajuda per por de ser rebutjades o per un altre tipus de conseqüències», explica. López al·ludeix també a la falta de transparència que hi ha en la gestió d’aquestes morts i assenyala que les respostes que dona l’institut armat estan lluny de ser suficients.