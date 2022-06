Els Mossos alliberen un segrestat en un hotel de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra van alliberar ahir a la nit un home que estava segrestat a un hotel de Barcelona. La policia catalana va informar a través de Twitter que va rebre l’avís que hi havia una persona retinguda a Barcelona, que finalment va ser localitzada en un edifici de Gran Via amb Passeig de Gràcia. Segons va avançar La Vanguardia, l’ostatge estava retingut en una de les habitacions de l’hotel Acta Atrium Palace, on els Mossos van desplegar un ampli dispositiu policial des de les nou de la nit.

La policia catalana va aconseguir alliberar l’ostatge, que va localitzar emmordassat en una de les habitacions de l’establiment, vigilat per un home armat que va poder ser reduït pels agents. Els Mossos, a més, van ordenar desallotjar l’establiment per buscar dos dels tres segrestadors, que podrien ser ciutadans serbis i bolivians, una operació que s’estava portant a terme a l’hora de tancar aquesta edició.