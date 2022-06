Els professors avisen que «el curs no començarà amb normalitat si no hi ha acord»

L’escola pública catalana va viure ahir l’última vaga del curs 2021-22. L’aturada convocada pels sindicats va tenir un seguiment del 3,44%, segons dades facilitades pel Departament d’Educació, una xifra que és un 50% inferior a la registrada en l’aturada del 25 de maig i, per tant, la més baixa de totes les protestes sense comptar les dues aturades parcials, que encara van tenir un seguiment inferior.

Hi ha un desgast en el professorat per unes mobilitzacions iniciades al març i les dates de final de curs, molt complicades des del punt de vista organitzatiu i de gestió als centres educatius. Els sindicats van arribar a aquesta última vaga amb el conflicte que mantenen amb el Departament d’Educació encallat i sense avanços en les negociacions per revertir les retallades en educació. Cinc vagues al març i quatre al maig i al juny no han aconseguit moviments significatius.

Malgrat això, els professors estan decidits a mantenir el pols i en la manifestació d’ahir, que va reunir un miler de persones a Barcelona, van advertir que la tornada a l’escola al setembre serà moguda. «El curs no començarà amb normalitat si no hi ha acord», va remarcar la portaveu d’Ustec, Iolanda Segura.