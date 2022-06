Un nen de cinc anys ha resultat ferit greu aquest divendres a Barcelona en ser atropellat per una motocicleta a la cruïlla dels carrers Badajoz i Tànger, al districte de Sant Martí, segons han confirmat fonts municipals. Els fets han tingut lloc cap a les tres de la tarda. Les mateixes fonts han explicat que no es tem per la vida de la víctima, que ha estat traslladada a un centre hospitalari de la ciutat.