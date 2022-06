Primera onada de calor de l’any per l’aire africà

Els termòmetres tornaran a marcar temperatures per sobre del que és normal per a aquesta època de l’any a tot Espanya. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va activar ahir, una vegada més, un avís per altes temperatures a la Península i va alertar que, possiblement, estem davant de la primera onada de calor de l’any. Tot apunta que entre avui i dilluns se superaran els 40ºC graus en àmplies zones de la meitat sud peninsular. Ahir ja es va arribar als 39ºC a Còrdova, Sevilla, Montoro i Andújar, entre d’altres observatoris.

Si les previsions es compleixen, aquest episodi de calor excepcional es podria convertir en una de les onades de calor més primerenques des que hi ha registres L’anterior rècord de calor es va establir el 1981, quan els termòmetres van marcar una temperatura rècord l’11 de juny. La pujada dels termòmetres, en aquesta ocasió, es deu a la combinació de dos factors. D’una banda, la situació d’estabilitat generalitzada causada per l’anticicló Alex i, de l’altra, l’arribada d’una massa d’aire molt càlid procedent del nord de l’Àfrica. La conjunció d’aquests factors provocarà un ascens progressiu de les temperatures. A Catalunya també s’esperen temperatures més altes del que és normal. Ahir ja es va arribar a 34,6º a Aldover.