El turista americà que el dimecres a la tarda va denunciar als Mossos d'Esquadra haver patit un robatori violent al centre de Barcelona, durant el qual li havien sostret el seu rellotge, va inflar el valor real de la peça.

En la seva declaració va explicar que es tractava d'un Hublot que li havia costat 800.000 euros. No obstant això, les dades que va facilitar van conduir a la policia catalana fins a un rellotge ostensiblement més barat, de 43.000 euros, tal com ha confirmat El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

Així mateix, les fonts consultades assenyalen que els investigadors que estan tractant d'aclarir l'ocorregut sí han pogut comprovar que el turista va patir un robatori violent en el lloc, així com l'hora que va indicar perquè una càmera d'un hotel va captar l'atac. No obstant això, segueixen sense saber per què va inflar el valor real de la peça, promovent així una notícia sobre el rellotge més car robat fins avui a Barcelona, notícia que va córrer com la pólvora durant aquest dijous.